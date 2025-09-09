ECOMOBILITY 2025-26: Ημερίδες για εκπαιδευτικούς και εγγραφές συμμετοχής για τα σχολεία

Το ECOCITY ανακοίνωσε την έναρξη εγγραφών για την συμμετοχή σχολείων στο ΕCOMOBILITY 2025-26 καθώς και στις επιμορφωτικές ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς με θεματικές ενότητες «Βιώσιμη Κινητικότητα» και «Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Εμβληματικό, με διακρίσεις και ευρεία αποδοχή, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ECOMOBILITY 2025-26 , διεξάγεται για περισσότερα από 20 χρόνια μεταξύ 8μελών μαθητικών ομάδων Γ’ Γυμνασίου όλης της χώρας. Στο πρόγραμμα, προσκαλούνται να συμμετέχουν εθελοντικά στη διαγωνιστική διαδικασία Γυμνάσια Γενικής Παιδείας, Ειδικής Αγωγής, Μουσικά Σχολεία και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Εμπλουτισμένο, μετά από πιλοτικές εφαρμογές αναφορικά με την δωρεάν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το ECOCITY διά του ECOMOBILITY 2025-26 ξεκινά συστηματικά από την τρέχουσα σχολική περίοδο, σειρά σπονδυλωτών ψηφιακών ημερίδων με στοχευμένες θεματικές. Πανεπιστημιακοί και διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες ενημερώνουν και υποστηρίζουν την βαθιά κατανόηση θεματικών ενοτήτων που συνάδουν με την φιλοσοφία, τους σκοπούς, το περιεχόμενο και την μεθοδολογία του ECOMOBILITY.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επικοινωνία: press@ecocity.gr, 6947804480