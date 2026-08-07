ΔΥΠΑ 55+: Ανοιξε η πλατφόρμα για 8.000 θέσεις εργασίας με ένσημα και σύνταξη

Από την Τετάρτη 5 Αυγούστου άνοιξε η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για αιτήσεις σε 8.000 νέες θέσεις εργασίας που απευθύνονται σε ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών.

Όπως έχει προαναγγείλει το Υπουργείο Εργασίας, με τη νέα επέκταση, ο συνολικός αριθμός των θέσεων του προγράμματος διαμορφώνεται στις 43.000.

Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, δήμοι, Περιφέρειες και λοιποί φορείς του Δημοσίου θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ θα προχωρήσουν στην υπόδειξη των ανέργων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, με ανώτατο ποσό τα 750 ευρώ μηνιαίως ανά ωφελούμενο, ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα προβλέπει 24μηνη διάρκεια απασχόλησης, με αρχική σύμβαση διάρκειας 12 μηνών και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 12 μήνες.

Η επέκταση του προγράμματος είχε ανακοινωθεί πρόσφατα από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ενώ η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων επιβεβαιώθηκε και από τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

ανέργους ηλικίας 55 έως 67 ετών,

ανέργους ηλικίας 67 έως 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης μιας ηλικιακής ομάδας που αντιμετωπίζει αυξημένες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας, αλλά και η κάλυψη αναγκών στελέχωσης σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Ποιοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,

αποκεντρωμένες υπηρεσίες και περιφερειακές διευθύνσεις της Κεντρικής Διοίκησης,

η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας,

φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,

επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί μέσω του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του υφιστάμενου προσωπικού κάθε φορέα. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά 24 μήνες, με αρχική περίοδο απασχόλησης 12 μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.