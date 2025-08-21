CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο θάνατοι από τον Ιό του Δυτικού Νείλου – Οι περιοχές με κρούσματα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Δύο άνθρωποι άνω των 78 ετών έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Από την αρχή του 2025 μέχρι τις 20/08 (ώρα 15.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 47 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης, εκ των οποίων τα 41 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 6 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

ΧΡΥΣΟΣ

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα σε ασθενή που ήταν  στη Σερβία, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Έχουν καταγραφεί 2 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ηλικίας άνω των 78 ετών.

NOVA

Πού εκδηλώθηκαν κρούσματα

Στον πίνακα φαίνεται η γεωγραφική κατανομή των δηλωθέντων εγχώριων κρουσμάτων με εργαστηριακά διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του ΔΝ, ανά εκτιμώμενο Δήμο έκθεσης.

Σημειώνεται ότι ο εκτιμώμενος τόπος έκθεσης των ανθρωπίνων κρουσμάτων από τον ιό του ΔΝ αποτελεί αδρό κριτήριο για την εκτίμηση των περιοχών κυκλοφορίας του ιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το
2010, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Eurostat: 1 στους 7 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε αναγκαία ιατρική φροντίδα λόγω κόστους

21/08/2025

Έρχεται μεγάλη κρίση για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό – Σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος

21/08/2025
vouli olomeleia

Ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας σε εργαζόμενους στον τουρισμό

21/08/2025

Ελευθερία του Τύπου: Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στην Ελλάδα

21/08/2025
aporrimata

Τα έξι εργοστάσια καύσης σκουπιδιών – Πού θα γίνουν, πόσο θα κοστίσουν

21/08/2025

Κλιματική ανισότητα στην Ελλάδα – Σοκαριστικά τα στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια

20/08/2025

Mystreet: Νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

20/08/2025

Ακίνητα: Εξώσεις χωρίς δικαστήρια – Τι αλλάζει από το 2026

18/08/2025

Προσωπικός αριθμός: Τι ισχύει για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Σεπτεμβρίου

17/08/2025

Που βρίσκεται το «Χιλιόμετρο Mηδέν» στην Ελλάδα; | +Video

16/08/2025
Back to top button