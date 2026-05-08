Δύο νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν διπλάσιο ποσοστό για την ΝΔ, ακούνητη η βελόνα του ΠΑΣΟΚ

Δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Pulse για τον ΣΚΑΪ και της MRB για το Open, αποτυπώνουν την γνώριμη εικόνα των τελευταίων μηνών: Η Νέα Δημοκρατία είναι μακράν πρώτη με ποσοστά σχεδόν διπλάσια από εκείνα του δεύτερου κόμματος που εν προκειμένω είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει να παραμένει «ακούνητη» η δημοσκοπική του βελόνα.

Τρίτη επιλογή των πολιτών είναι το «άλλο κόμμα» στην δημοσκόπηση της MRB, εν αναμονή των ανακοινώσεων από Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει επίσης σταθερή επιλογή ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με τριπλάσια ποσοστά από εκείνα του δεύτερου Νίκου Ανδρουλάκη, χωρίς ωστόσο να έχουν συνυπολογιστεί Τσίπρας και Καρυστιανού.

Pulse: Στο 29,5% η ΝΔ με προβάδισμα 15 μονάδων από το «ακούνητο» ΠΑΣΟΚ – Οι επιδόσεις Τσίπρα και Καρυστιανού

Στη δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι η ΝΔ μετρήθηκε στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου από 31% στα τέλη Μαρτίου, μια απώλεια της τάξης της 1,5 μονάδας από τις τις δύο μονάδες που είχε κερδίσει στα τέλη Μαρτίου.

To 45% των πολιτών θεωρεί ότι τα πρόσφατα μέτρα οικονομικής είναι σε σωστή κατεύθυνση, με το 37% να θεωρεί ωστόσο ότι χρειάζονται και άλλα, ενώ ακόμα μεγαλύτερη (φτάνει στο 50%) είναι η αποδοχή για τις αποφάσεις και τις ενέργειες της κυβέρνησης όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, τις συνεργασίες και την άμυνα της χώρας. Η ανησυχία για τον πόλεμο παραμένει υψηλή στο 74% μειωμένη κατά 4 μονάδες, αλλά ανεβαίνει δραματικά σχετικά με τις οικονομικές του συνέπειες – από το 43% στο 50%.

Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων από Τσίπρα και Καρυστιανού, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει σταθερό – 12% στην πρόθεση ψήφου και 14,5% στην εκτίμηση ψήφου. Σταθερότητα στο 9% (εκτίμηση ψήφου) κατέγραψε η Pulse για την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας. Μισή μονάδα χάνουν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μισή μονάδα κερδίζει η Φωνή Λογικής και μία ολόκληρη το ΜεΡΑ25, που εμφανίζεται να κερδίζει οριακά την είσοδο σε μία οκτακομματική Βουλή.

Ενδιαφέρον έχει η ψήφος στο «άλλο κόμμα», που ενόψει των ανακοινώσεων από Τσίπρα και Καρυστιανού ανεβαίνει από το 11% στο 13% και είναι και πάλι η τρίτη δημοσκοπική επιλογή για τους πολίτες. Αυτή τη φορά, η Pulse δεν μετρά ενδιαφέρον για τα νέα κόμματα, όπως στις προηγούμενες έρευνες, αλλά τη δυνητική ψήφο: το «σίγουρα θα τον ψήφιζα» είναι στο 9% για το κόμμα Τσίπρα και 8% για την Μαρία Καρυστιανού και ο ευρύτερος πυρήνας, δηλαδή το «μάλλον ναι» είναι στο 11% για τον πρώην πρωθυπουργό και στο 13% για την μητέρα των Τεμπών. Πολύ χαμηλότερα, στο 12% συνολικά με μόλις 3% «σίγουρα ναι» κινούνται τα ποσοστά Σαμαρά.

Η Μαρία Καρυστιανού έχει ισχυρό πέρασμα 22% σε εκείνους που δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά , όπως και στους δεξιούς ψηφοφόρους (10% δηλώνουν ότι σίγουρα θα την ψήφιζαν). Τα χαμηλότερα ποσοστά της (μόλις 3% λένε ότι σίγουρα θα την ψήφιζαν) είναι πλέον μεταξύ των αριστερών ψηφοφόρων, ενώ «γράφει» 8% τόσο στην κεντροδεξιά, όσο και στην κεντροαριστερά. Αντίθετα έχει 5% στον χώρο των κεντρώων ψηφοφόρων.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολύ ισχυρό πέρασμα στους αριστερούς ψηφοφόρους (26% λένε ότι σίγουρα θα τον ψήφιζαν) και στους κεντροαριστερούς (17%). Όμως, πέφτει στο 4% βέβαιης ψήφου από το Κέντρο και δεξιότερα.