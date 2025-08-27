Διοικητές Νοσοκομείων: Έρχεται το πρώτο crash test τον Σεπτέμβριο

Διοικητές Νοσοκομείων υπό αυστηρή παρακολούθηση. Στο στόχαστρο του υπουργείου υγείας θα μπούνε για πρώτη φορά και οι νέοι διοικητές που ανέλαβαν πρόσφατα μετά τον πολυσυζητημένο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αφού από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει ένα νέο crash test για τα στελέχη που διοικούν τις μεγαλύτερες μονάδες υγείας της χώρας.

Και αυτό διότι η αξιολόγηση από τους ασθενείς που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να επηρεάσει και τους νέους διοικητές νοσοκομείων, αφού θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και την ποιότητα τους.

Ήδη όπως αναφέρουν πληροφορίες του HealthReport.gr η ηγεσία του υπουργείου υγείας έχει μια πρώτη εικόνα για το τι συμβαίνει σε κάθε νοσοκομείο και ποιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν, καθώς αποτυπώνονται παράπονα από τους νοσηλευόμενους ασθενείς.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες όταν θα συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός απαντήσεων από ασθενείς που έχουν λάβει εξιτήριο από δημόσιο νοσοκομείο, τότε θα υπάρξει και ένας γενικότερος έλεγχος για τα στελέχη του ΕΣΥ και πώς αυτά ανταποκρίνονται στο θέμα της βελτίωσης των δομών και της παρεχόμενης φροντίδας.

Σύμφωνα πάντως με την πρώτη αποτύπωση από την αξιολόγηση, τα πιο αρνητικά σχόλια συγκεντρώνουν τα θέματα της σίτισης, της καθαριότητας αλλά και της φύλαξης αφού οι νοσηλευόμενοι ασθενείς φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένοι κυρίως από τις υποδομές των δημοσίων νοσοκομείων.

Γι΄ αυτό όπως προανήγγειλε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν κεντρικοί διαγωνισμοί για εταιρείες σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης στο ΕΣΥ.

Διοικητές Νοσοκομείων με συστάσεις

Στα νοσοκομεία που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει η χειρότερη εικόνα ειδικά για το θέμα της καθαριότητας, οι διοικητές θα λαμβάνουν σε πρώτη φάση ειδικές συστάσεις από την ηγεσία του υπουργείου υγείας, προκειμένου να βελτιώσουν άμεσα τις συνθήκες νοσηλείας των πολιτών.

Θα ακολουθούν και δεύτερες οδηγίες με βάση το σχέδιο του υπουργείου υγείας, ώστε να δοθεί άλλη μια ευκαιρία για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εάν και πάλι η φροντίδα προς τους ασθενείς δεν βελτιωθεί και η αξιολόγηση των ασθενών θα εξακολουθεί να περιλαμβάνει κακή βαθμολόγηση, τότε δεν αποκλείεται οι διοικητές νοσοκομείων να βλέπουν ακόμα και την πόρτα εξόδου.

Άλλωστε και το συμβόλαιο αποδοτικότητας που υπέγραψαν όταν προσελήφθησαν στο ΕΣΥ μετά τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, προβλέπει ότι μπορούν να απομακρύνονται και μάλιστα χωρίς αποζημίωση εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν αποδίδουν τα μέγιστα στα νοσοκομεία που διοικούν.