Δημοσκόπηση RealPolls: Στο 30,6% η ΝΔ, ανεβαίνουν Τσίπρας και Καρυστιανού

22 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/04/2026
Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,6% καταγράφει η πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος της RealPolls για το Protagon, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 15,3% και την Πλεύση Ελευθερίας να βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% και το ΚΚΕ με 6,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στο 5,1%, σε επίπεδα χαμηλότερα από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 5,4%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται για μικρότερα πολιτικά σχήματα. Η Φωνή Λογικής συγκεντρώνει 3,7%, οι Δημοκράτες 1,9%, η Νίκη 0,8%, η Νέα Αριστερά 0,6% και οι Σπαρτιάτες 0,1%.

Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό που συγκεντρώνει η κατηγορία «άλλο κόμμα», η οποία φτάνει στο 12,5%, στοιχείο που υποδηλώνει κινητικότητα στο εκλογικό σώμα και περιθώριο ενίσχυσης μικρότερων ή νεοεμφανιζόμενων πολιτικών σχημάτων.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ υφίσταται απώλειες λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεντρώνει ποσοστό 24,6%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,4%. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8% και το ΚΚΕ με 5,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 3,8%, ενώ το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 3,4%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 2,7%, οι Δημοκράτες 1,5%, η Νίκη 0,8%, η Νέα Αριστερά 0,6% και οι Σπαρτιάτες 0,1%.

Υψηλό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, που φτάνει το 18%, ενώ το 2,7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά. Το 1% αναφέρει ότι δεν θα ψηφίσει, ενώ το 0,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει λευκό.

Τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Σε αντίθεση με τη φθίνουσα τάση των προηγούμενων μηνών, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει τον Απρίλιο ανοδική κίνηση. Σε ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι συμμετέχοντες στο γκάλοπ απαντούν σε ποσοστό 12,3% «πολύ πιθανό» (από 9,6% τον Μάρτιο), 7,4% «αρκετά πιθανό» (από 5,8%), με συνολικό θετικό ποσοστό 19,7% (από 15,4%).

Το «καθόλου πιθανό» υποχωρεί στο 67% (από 69,6%). Και πάλι, ωστόσο, δύο στους τρεις Ελληνες δηλώνουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε ανάλογο ερώτημα για το κόμμα Καρυστιανού, το 21,1% δηλώνει ότι είναι «πολύ/αρκετά πιθανό» να το ψηφίσει.

Πρόωρες κάλπες, ΟΠΕΚΕΠΕ και κριτήρια ψήφου

Στο ερώτημα εάν η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές θα βοηθούσε τη χώρα, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη. Το 51,1% απαντά θετικά, εκ των οποίων το 33,3% δηλώνει «σίγουρα ναι» και το 17,8% «μάλλον ναι», ενώ το 43,1% απαντά αρνητικά, με 21,8% «μάλλον όχι» και 21,3% «σίγουρα όχι».

Ως βασικό κριτήριο ψήφου στις επόμενες εκλογές αναδεικνύεται η οικονομία και η καθημερινότητα, που συγκεντρώνει 35,5%, με βασικούς άξονες τον πληθωρισμό, τους μισθούς και τη φορολογία. Ακολουθούν η διαφάνεια και η διαφθορά με 33,9%.

Σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μόλις το 23,7% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει πολιτικά παιχνίδια», με το 11,6% να απαντά «συμφωνώ» και το 12,1% «μάλλον συμφωνώ». Αντίθετα, το 66,6% διαφωνεί, με το 57,9% να επιλέγει την κατηγορηματική απάντηση «διαφωνώ».

Σχετικά με το ζήτημα του ρουσφετιού, το 9,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει κάνει προσωπική χρήση, ενώ το 29,2% αναφέρει ότι έχει χρησιμοποιήσει κάποιος από το περιβάλλον του. Συνολικά, το 38,6% δηλώνει άμεση εμπειρία από τη συγκεκριμένη πρακτική, ενώ το 59,1% απαντά αρνητικά.

