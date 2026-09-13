Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 9 μονάδων της ΝΔ έναντι της ΕΛ.Α.Σ.

Σταθερή πρωτιά με μεγάλη διαφορά για τη ΝΔ από την δεύτερη ΕΛ.Α.Σ καταγράφει δημοσκόπηση της Prorata που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αμέσως μετά τα μέτρα που εξήγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ.

Στον σφυγμό Σεπτεμβρίου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου στο 25,5% ανεβασμένη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την προηγούμενη έρευνα της εταιρείας τον Ιούλιο. Το κόμμα Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5% έχοντας «τσιμπήσει» μία μονάδα ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο μισής μονάδας και είναι τρίτο με 9%. Η Ελληνική Λύση επίσης αυξάνει κατά μία μονάδα τα ποσοστά της, ενώ το Κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού καταρρέει στο 4,5% χάνοντας 4 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δύο μήνες.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5% (από 25% στην έρευνα του Ιουλίου), η ΕΛΑΣ 16,5% (από 15,5%), το ΠΑΣΟΚ 9% (από 8,5%), η Ελληνική Λύση 8% (από 7%), το ΚΚΕ 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5% (από 8,5%), η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Δημοκράτες 1%. Άλλο κόμμα απαντά το 4%, ενώ σταθερό στο 12% παραμένει το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα βελτιώσουν αρκετά έως πολύ την καθημερινότητα των πολιτών απαντά το 17%, ενώ το 82% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου. Στο αντίστοιχο ερώτημα για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ το 29% απαντά ότι θα βελτιώσουν την καθημερινότητά του έναντι 69% που απαντά αρνητικά.

Επίσης, το 38% απάντησε ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα υλοποιήσει σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγγειλε, ενώ το 47% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα. Στο ίδιο ερώτημα για μια κυβέρνηση Τσίπρα, το 59% εκτιμά ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα, έναντι 26% που απάντησε θετικά.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη εμπιστεύεται η πλειοψηφία των πολιτών για πρωθυπουργό της χώρας με ποσοστό 27%. Ακολουθεί με διαφορά 11 μονάδων ο Αλέξης Τσίπρας (16%) και πολύ πίσω ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%.

Η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για το 78% των ερωτηθέντων, το 44% απαντά τα θέματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, το 25% οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίες και το 21% η υγεία.

Τέλος, στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά», το 74% απαντά ότι «είναι εντελώς απίθανο, το αποκλείω», το 15% «όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω», το 5% «αρκετά πιθανό» και το 4% «πολύ πιθανό».