Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Εννέα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή

Δημοσιεύτηκε η νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το theopinion.gr που διενεργήθηκε μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση και ακολουθούν η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τμήμα της έρευνας που καταγράφει τη δυνητική επιρροή των κομμάτων του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη σε περίπτωση που δημιουργηθούν.

Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, μετά από αναγωγή επί των εγκύρων και κατανομή των αναποφάσιστων με βάση τις απαντήσεις τους, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,1%, η ΕΛΑΣ στο 15,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 5,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%.

Η δημοσκόπηση δίνει και εύρος τιμών με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Για τη ΝΔ, για παράδειγμα, το κάτω όριο είναι 27,3% και το άνω 32,9%, ενώ για το ΠΑΣΟΚ το αντίστοιχο εύρος είναι 10,7%-14,9%.

Στη διαχρονική σύγκριση της ίδιας έρευνας, η ΝΔ βρίσκεται στο 31,3% τον Μάρτιο, στο 28,1% τον Ιούνιο και στο 30,1% τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ κινείται από 13,6% σε 10,3% και στη συνέχεια σε 12,8%, ενώ το ΚΚΕ από 7,8% σε 6,6% και 6,9%.

Από τα στοιχεία της δημοσκόπησης, προκύπτει μία εικόνα με την παρουσία εννέα κομμάτων, με την κατανομή των εδρών να γίνεται ως εξής:

ΝΔ: 122 έδρες,

ΕΛΑΣ: 46 έδρες,

ΠΑΣΟΚ: 39 έδρες,

ΚΚΕ: 21 έδρες,

Ελληνική Λύση: 19 έδρες,

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 16 έδρες,

Πλεύση Ελευθερίας: 16 έδρες,

Φωνή Λογικής: 12 έδρες,

ΜέΡΑ25: 9 έδρες.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 27,5%, η ΕΛΑΣ στο 13% και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο 10,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,4%, το ΜέΡΑ25 στο 2,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο 1,2%.

Η ηλικιακή κατανομή διαφοροποιεί σημαντικά το κομματικό τοπίο. Στους 17-34 ετών η ΝΔ καταγράφεται στο 13%, ενώ η ΕΛΑΣ στο 18%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 8%, η Ελληνική Λύση στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και το ΚΚΕ στο 2%. Στην άλλη άκρη της ηλικιακής κλίμακας, η ΝΔ φτάνει στο 48% μεταξύ των πολιτών 75 ετών και άνω.

Αναφορικά με τα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη σε περίπτωση που δημιουργηθούν, το 4% δηλώνει πως σίγουρα θα ψήφιζε τον πρώην πρωθυπουργό και το 8% τάσσεται υπέρ του Ηλία Κασιδιάρη.