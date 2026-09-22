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Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Εννέα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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Δημοσιεύτηκε η νέα δημοσκόπηση της Palmos Analysis για το theopinion.gr που διενεργήθηκε μετά την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

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Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση και ακολουθούν η ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τμήμα της έρευνας που καταγράφει τη δυνητική επιρροή των κομμάτων του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη σε περίπτωση που δημιουργηθούν.

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Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, μετά από αναγωγή επί των εγκύρων και κατανομή των αναποφάσιστων με βάση τις απαντήσεις τους, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,1%, η ΕΛΑΣ στο 15,2% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,9%, η Ελληνική Λύση με 6,2%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 5,2% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5,1%.

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Η δημοσκόπηση δίνει και εύρος τιμών με διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Για τη ΝΔ, για παράδειγμα, το κάτω όριο είναι 27,3% και το άνω 32,9%, ενώ για το ΠΑΣΟΚ το αντίστοιχο εύρος είναι 10,7%-14,9%.

Στη διαχρονική σύγκριση της ίδιας έρευνας, η ΝΔ βρίσκεται στο 31,3% τον Μάρτιο, στο 28,1% τον Ιούνιο και στο 30,1% τον Σεπτέμβριο. Το ΠΑΣΟΚ κινείται από 13,6% σε 10,3% και στη συνέχεια σε 12,8%, ενώ το ΚΚΕ από 7,8% σε 6,6% και 6,9%.

Από τα στοιχεία της δημοσκόπησης, προκύπτει μία εικόνα με την παρουσία εννέα κομμάτων, με την κατανομή των εδρών να γίνεται ως εξής:

  • ΝΔ: 122 έδρες,
  • ΕΛΑΣ: 46 έδρες,
  • ΠΑΣΟΚ: 39 έδρες,
  • ΚΚΕ: 21 έδρες,
  • Ελληνική Λύση: 19 έδρες,
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 16 έδρες,
  • Πλεύση Ελευθερίας: 16 έδρες,
  • Φωνή Λογικής: 12 έδρες,
  • ΜέΡΑ25: 9 έδρες.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 27,5%, η ΕΛΑΣ στο 13% και το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στο 10,2%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 4,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,4%, το ΜέΡΑ25 στο 2,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο 1,2%.

Η ηλικιακή κατανομή διαφοροποιεί σημαντικά το κομματικό τοπίο. Στους 17-34 ετών η ΝΔ καταγράφεται στο 13%, ενώ η ΕΛΑΣ στο 18%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 8%, η Ελληνική Λύση στο 7%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και το ΚΚΕ στο 2%. Στην άλλη άκρη της ηλικιακής κλίμακας, η ΝΔ φτάνει στο 48% μεταξύ των πολιτών 75 ετών και άνω.

Αναφορικά με τα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Ηλία Κασιδιάρη σε περίπτωση που δημιουργηθούν, το 4% δηλώνει πως σίγουρα θα ψήφιζε τον πρώην πρωθυπουργό και το 8% τάσσεται υπέρ του Ηλία Κασιδιάρη.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2026
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