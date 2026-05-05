Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ με προβάδισμα 16,8 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ

Διαφορά 16,8 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.

Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια απώλεια 1,5% στα ποσοστά της ενώ το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την δεύτερη θέση (14,4% ) παρά τη ραγδαία αύξηση των προτιμήσεων στο «Άλλο Κόμμα» που εκτοξεύθηκε μέσα σε έναν μήνα στο 12,6% από 8,8%.

Το σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην παράσταση νίκης καθώς το 54,4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει ξανά η ΝΔ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μια μεγάλη διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 28,9%, δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιράζεται την τέταρτη θέση μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η εκτίμηση ψήφου

Πιο αναλυτικά στην εκτίμηση ψήφου η Ν.Δ εμφανίζει απώλειες της τάξης του 1,5% σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου και βρίσκεται στο 31,2% ( τον Μάρτιο 32,7%). Tο δεύτερο ΠΑΣΟΚ που παρουσιάζει άνοδο κατά 1,2% βρίσκεται στο 14,4% (από 13,2% τον Μάρτιο).

Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 9,4% ( 9,2%). Ακολουθούν η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 8,2% εμφανίζοντας πτώση κατά 1,2% ( 9,6% τον Μάρτιο), το Κ.Κ.Ε με σταθερές τις δυνάμεις του στο 7,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,3% ( 4,7%) , η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4,3% ( 4.9%) , το ΜΕΡΑ 25 με 2,8% ( 2,9%), η ΝΙΚΗ με 1,7% ( 1,9%) , οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ με 1,1% ( 1,7%), ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 1,1% ( 1,5%) και η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ σταθερά στο 1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άλλο κόμμα εμφανίζεται με σημαντική άνοδο στο 12,6% από 8,8%, που βασικά οφείλεται ότι σ΄αυτό « στεγάζεται» προσωρινά τμήμα όσων βλέπουν προς τα δύο νέα κόμματα Τσιπρα, Καρυστιανού, η ίδρυση των οποίων αναμένεται μέσα στον μήνα.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων οι επιδόσεις είναι: Ν.Δ 25,5%, ΠΑΣΟΚ 11,7%, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 7,7%, ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6,7%, Κ.Κ.Ε 6,3%, ΣΥΡΙΖΑ 3,5%, ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,5%, ΜΕΡΑ 25 2,3%, ΝΙΚΗ 1,4%, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ 0,9%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 0,8%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 10,3% και Αναποφάσιστοι 18,4%. Επισημαίνεται ότι συνολικά η γκρίζα ζώνη βρίσκεται στο 21,5% και σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό του άλλου κόμματος προμηνύει σημαντικές αλλαγές σε πρώτη φάση με την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων.

Στο 54,4% η παράσταση νίκης για τη ΝΔ

• Το 31,5% αξιολογεί θετικά και μάλλον θετικά συνολικά την μέχρι τώρα θητεία της Κυβέρνησης του Κ. Μητσοτάκη , με το 66,2% να την αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

• Το 10,6% είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης , με το 87,6% να δηλώνει λίγο ή καθόλου ικανοποιημένο . Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το 40,5% δηλώνει πολύ και αρκετά ικανοποιημένο και το 59,6% λίγο και καθόλου( καθόλου το 23.4%).

• Στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός σε ερώτηση « ποιον από τους πολιτικούς ηγέτες θεωρείτε καταλληλότερο για Πρωθυπουργό» με ανοικτή απάντηση, προηγείται ο Κ. Μητσοτάκης με 28,9% , εμφανίζεται δεύτερος ο Α. Τσίπρας και ακολουθούν οι Κ. Βελόπουλος με 6%, Ν. Ανδρουλάκης και Ζ. Κωνσταντοπούλου με 5,8% , Μαρία Καρυστιανού με 5,1%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,3% , Δ. Κουτσούμπας 2% κ.λ.π Ο κανένας βρίσκεται στο 23,4%.

• Το 28,4% απαντά ότι πιστεύει πως οι εκλογές πρέπει να γίνουν άμεσα, το 24,6% το Φθινόπωρο και το 39,3% την Άνοιξη του 2027.

• Το 50,7% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει περισσότερο για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και το 34,9% για να εκφράσει διαμαρτυρία.

• Το 45,4% θα ήθελε η Κυβέρνηση που θα προκύψει , να είναι αυτοδύναμη και το 45,9% να είναι Κυβέρνηση συνεργασίας

• Στην Παράσταση νίκης φαίνεται το 54,4% να πιστεύει ότι στις επόμενες Βουλευτικές εκλογές θα κερδίσει η Ν.Δ. Το 20,8% δεν απαντά , το 6,7% απαντά άλλο κόμμα , το 5,6% ΠΑΣΟΚ το 4,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ , το 3% ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ κ.λπ . Ταυτόχρονα , το 49,9% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό να εξασφαλίσει τρίτη θητεία ο Κ. Μητσοτάκης και η Ν.Δ , με το 46,7% να απαντά λίγο και καθόλου( καθόλου το 21,8%.

Τι δηλώνουν για Τσίπρα – Καρυστιανού

Για το κόμμα Τσίπρα : Το 19,1% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει, το 11,5% λίγο και το 65,9% καθόλου. Φαίνεται να υπάρχει μία αύξηση στην δυνητική ψήφο κατά 4,3% σε σχέση με τον Μάρτιο και μία μείωση κατά 5,5% όσων δηλώνουν καθόλου πιθανό.

Για το κόμμα Καρυστιανού: Υπάρχει μια σταθερότητα της δυνητικής ψήφου σε σχέση με τον Μάρτιο, αφού είχε προηγηθεί μία μείωση δέκα μονάδων τον Μάρτιο σε σχέση τον Ιανουάριο. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει δηλώνει το 21,1% ( 21,3% τον Μάρτιο).

Στην έρευνα μετρήθηκε και η δυνητική ψήφος ενός πιθανού κόμματος Α. Σαμαρά. Πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν δηλώνει το 9,1% ( 10% τον Μάρτιο).

Τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες

1. Η ακρίβεια παραμένει μακράν πρώτο θέμα με 52,2% και ακολουθούν Οικονομία / Ανάπτυξη με 30,7%, η διαφθορά με 18,1%, η απονομή δικαιοσύνης/ κράτος δικαίου με 15,6%, οι τιμές καυσίμων – ενέργειας κ.λ.π με 14,7%, ο Πόλεμος στο Ιράν με 11,7% , η κατάσταση στο ΕΣΥ με 9,4%, η εγκληματικότητα/ φαινόμενα βίας με 9% κ.λ.π

2. Παραμένει έντονη η ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν και συνολικά τις πολεμικές εξελίξεις. Το 31,2% δηλώνει ότι οι εξελίξεις τον ανησυχούν περισσότερο και το 45.6% ότι τον ανησυχούν το ίδιο όπως και πριν. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα ποσοστό 76,8% αθροιστικά. Το 14,4% δηλώνει λιγότερο απ΄ότι πριν και το 7,3% καθόλου.

Αυτό το κλίμα ανησυχίας κρατάει σε πολύ υψηλό επίπεδο την αναζήτηση σταθερότητας. Το 78,2% θεωρούν ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στην χώρα , με το 14,3% να έχει αντίθετη άποψη.

3. Υψηλό βαθμό θετικής αντιμετώπισης από την κοινή γνώμη παρουσιάζει συνολικά η εξωτερική και αμυντική πολιτική της Κυβέρνησης. Πολύ και αρκετά θετική άποψη έχει συνολικά το 44,7% , ενώ το 52,9% την αντιμετωπίζει λίγο ή και καθόλου θετικά ( το καθόλου συγκεντρώνει το 28%.

4. Η ανησυχία για την προοπτική ενός κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων είναι σχεδόν καθολική. Το 92,3% δηλώνει πολύ και αρκετά ανήσυχο για μια τέτοια προοπτική , με το 6,8% να δηλώνει λίγο και καθόλου.

5. Για τα Οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την ακρίβεια και την στήριξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών λόγω και των συνθηκών, το 35,8% δηλώνουν ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Αναλυτικά, το 9,1% δηλώνει ότι βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση, θα βοηθήσουν και το 26,7% ότι βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση αλλά δεν επαρκούν. Το 27% δηλώνει ότι είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και το 35,8% ότι δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία.

Επίσης, το 34,7% δηλώνει ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί γενικότερα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, με το 62,9% να διαφωνεί.

6. Με αφορμή τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δόθηκαν στην δημοσιότητα , το 42,8% δηλώνει ότι πρόκειται για μία ακόμα εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά, επί όλων των Κυβερνήσεων, το 42,2% ότι δείχνουν ότι επί της σημερινής Κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι και το 11,4% ότι δεν προσέθεσαν κάτι νέο στην εικόνα.

7. Το 43% θεωρεί για το ίδιο θέμα ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε σωστά και άμεσα αντανακλαστικά για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών και την παραίτηση των Υπουργών. Το 50,5% έχει αντίθετη άποψη.

8. Το 47,7% πιστεύει ότι είναι σωστό μέτρο η καθιέρωση ασυμβίβαστου Υπουργού και ιδιότητας Βουλευτού, με το 35,8% να έχει αντίθετη άποψη.