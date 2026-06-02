Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού, έπεσε τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη του πολιτικού σκηνικού με ποσοστά εκτίμησης ψήφου στο 30,5% σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, η οποία αποτυπώνει παράλληλα τις τεκτονικές αλλαγές στο χώρο της αντιπολίτευσης που προκαλούν τα δύο νέα κόμματα Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού και ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα καθώς συμπιέζουν το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση.

Σύμφωνα με την πανελλαδική μέτρηση, στην παράσταση νίκης προηγείται χωρίς αντίπαλο η Ν.Δ με 54,3%. Σημειωτέον ότι πρόκειται για έναν δείκτη ο οποίος δεν έχει διαψευσθεί ποτέ. Ακολουθούν Ελπίδα για την Δημοκρατία με 7,9%, η ΕΛ.Α.Σ. με 7% , το άλλο κόμμα με 4.9% και μόλις το 2,9% πιστεύει ότι θα έρθει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Τα στοιχεία της μέτρησης παραπέμπουν σε επτακομματική Βουλή.

Η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων είναι καταλυτική όχι μόνο για τις θέσεις 2 έως 4 αλλά προκαλεί πλήγματα σε όλα τα κόμματα. Τρία εξ αυτών συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω από 1% και άλλα τέσσερα κάτω από 2%. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Opinion Poll Ζαχαρίας Ζούπης, παρά την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα-Καρυστιανού, η μείωση των αναποφάσιστων είναι μικρή και δεν ξεπερνά το 2%, στοιχεί που κατά τον ίδιο επαληθεύει ότι ένας βασικός κορμός πολιτών που σκόπευε να δηλώσει προτίμηση ψήφου στα νέα κόμματα είχε μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα στο «άλλο κόμμα», το οποίο και μειώνεται από το 13,3% στο 4,3%.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει 25,6%, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα 13%, η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Καρυστιανού 10,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,8%. Οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Ν.Δ διατηρεί την κυριαρχία της με ποσοστό 30,5% και μικρή πτώση από το 31,2% της προηγούμενης μέτρησης, αλλά και διαφορά 15,7% από το δεύτερο κόμμα. Ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ του Α. Τσίπρα στην δεύτερη θέση και ποσοστό 15,5% ενώ στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μ. Καρυστιανού με 12.6%. Το μέχρι πρόσφατα δεύτερο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5% χάνοντας σχεδόν 4 μονάδες (από 14,4% στην προηγουμένη μέτρηση).

Ο Μητσοτάκης να σηκώσει το τριψήφιο σε κρίση, θέλει σχεδόν το 80%

Επίσης φαίνεται ότι το δίλημμα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο, πιάνει καθώς σχεδόν 8 στους 10 (78.6%) θεωρεί πολύ και αρκετά σημαντικό ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός που θα ήθελαν να σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου σε μια μείζονα εθνική ή άλλη κρίση. Το 56,2% απαντά πολύ, το 22,4% αρκετά, το 5.8% απαντά λίγο, το 12,1% καθόλου και το 3,6% δεν απαντά. Μάλιστα, η απάντηση αυτή είναι καθαρά πλειοψηφική σε όλα τα κομματικά ακροατήρια.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας

Εξάλλου, στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός προηγείται με 29% ο Κ. Μητσοτάκης (28.9% στην προηγούμενη μέτρηση). Με το καληπέρα, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος με 13.2% (από 9.9%). Τρίτη η Μαρία Καρυστιανού με 7,7% (από 5.1%), ενώ πέφτει κι άλλο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το 5,8% στο 4,8%. Ακολουθούν Ζ. Κωνσταντοπούλου 3.8% ( 5.8%) , Κ. Βελόπουλος 3.7% (6%) κ.λ.π

Επίσης το 56,6% απαντά ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίζει με γνώμονα να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, ενώ το 33,5% για να εκφράσει διαμαρτυρία. Το 9.9% δεν απάντησε. Τα υψηλότερα ποσοστά που επιλέγουν σταθερότητα είναι οι ψηφοφόροι της Ν.Δ με 78.5%, του ΠΑΣΟΚ με 62% και του ΣΥΡΙΖΑ με 50.8%. Από την άλλη τα υψηλότερα ποσοστά υπέρ της διαμαρτυρίας βρίσκονται ανάμεσα στους ψηφοφόρους του Κ.Κ.Ε με 55.7%, της Λύσης με 50% και της Πλεύσης με 48%.

Ακόμη στο ερώτημα τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου ξεχωρίζουν η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου με 37.6% και η ανάγκη σταθερότητας λόγω των διεθνών αναταραχών με 30%. Ακολουθούν η ανάγκη για αλλαγή με 22,1%, η ανάγκη αλλαγών στο Πολιτικό Σύστημα και το Κράτος Δικαίου με 19,3%, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με 15,9%, το πρόσωπο του υποψηφίου Πρωθυπουργού με 10,4%, οι υποκλοπές με 7,7%, η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1%, η διαχρονική πολιτική ταύτιση 3%.

Θετική άποψη για το κόμμα Τσίπρα έχει 30,1%

Το 30,1% έχει συνολικά θετική άποψη για την ομιλία και την συνολική παρουσία του Α. Τσίπρα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του. ( 16.8% θετική, 13.3% μάλλον θετική) . Το 61.1% έχει αρνητική άποψη (46,1% αρνητική, 15% μάλλον αρνητική), ενώ το 8,9% δεν παίρνει θέση Τα υψηλότερα θετικά ποσοστά τα έχει στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ με 79,8%, στο Κ.Κ.Ε με 36,1% και στην Πλεύση Ελευθερίας με 33,4%. Στην δυνητική ψήφο, το κόμμα Τσίπρα παρουσιάζει άνοδο κατά 2,8% σε σχέση με τις αρχές Μαΐου καθώς ανεβαίνει στο 21,9% από το 19,1%. Επίσης «πολύ πιθανό» απαντά 11,3%, έναντι 7,7%, μια αύξηση 3,6% δηλαδή, ενώ το «αρκετά πιθανό» απαντούν 10,6% (μείωση κατά 0,8%). Σύμφωνα με τον Ζ. Ζούπη, η επίδοση του ΕΛ.Α.Σ στην πρόθεση ψήφου οφείλεται στο ότι εισπράττει το 61,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 7,1% του ΠΑΣΟΚ, το 2.2% του Κ.Κ.Ε, το 2.5% της Ελληνικής Λύσης, το 11.4% της Πλεύσης, το 10.9% από άλλα κόμματα και το 4.6% από πολίτες που απείχαν.

Το 36,1% έχει θετική άποψη για το κόμμα Καρυστιανού

Αντίστοιχα, το 36.1% έχει θετική άποψη για την ομιλία και την συνολική παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός της( 17.5% θετική, 18.6% μάλλον θετική). Το 49.4% έχει αρνητική άποψη. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικής άποψης εμφανίζονται στους ψηφοφόρους της Πλεύσης με 70,9%, Της Ελληνικής Λύσης με 67,5%, του ΣΥΡΙΖΑ με 41,4% και της ΝΙΚΗΣ με 36,6%.

Στην δυνητική ψήφο παρουσιάζει άνοδο κατά 2.6% στις αρχές του Μαΐου, αναβαίνοντας από το 21.1% στο 23.7%. Παρουσιάζει άνοδο στο πολύ πιθανό κατά 1.5% ( από 9.9% στο 10.5%) και στο αρκετά κατά 1.1% ( από το 12.1% στο 13.2%) .

Το κόμμα Καρυστιανού εισπράττει το 9,1% του ΣΥΡΙΖΑ, το 6,9% του ΠΑΣΟΚ , το 11,8% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, το 8% της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 25,2% της ΝΙΚΗΣ, το 7,4% της Ν.Δ, το 15,2% από άλλα κόμματα και το 16,4% από πολίτες που απείχαν.