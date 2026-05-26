Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη η Καρυστιανού

Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 29,5% και διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα Τσίπρα καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.

Παράλληλα το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΝΔ θα κερδίσει ακόμα μια 4ετια στις επόμενες εκλογές, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει η πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Αναλυτικά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 14,4% με το τρίτο ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,1%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, το ΜεΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,9%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα έχουν ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 26,1%

Κόμμα Τσίπρα 12,8%

ΠΑΣΟΚ 12,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%

Ελληνική Λύση 5,8%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,9%

Πλεύση Ελευθερίας 3,2%

ΜέΡΑ25 2,8%

Δημοκράτες 2,5%

Νίκη 0,6%

ΣΥΡΙΖΑ 0,5%

Νέα Αριστερά 0,5%

Άλλο κόμμα 3,8%

Αναποφάσιστοι 12,7%

Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα «πιστεύετε ότι η ΝΔ θα κερδίσει μια ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές» το 44$ απαντά ναι και μάλλον ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι και ένα 11% επιλέγει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στο ερώτημα, δε, ποιον πολιτικό αρχηγό θα ήθελαν οι πολίτες να απαντήσει στο «κόκκινο τηλέφωνο» στις 3 τα ξημερώματα στο υποθετικό σενάριο που η χώρα δέχεται επίθεση, το 34% απαντά Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγεται από 14% και τον Νίκο Ανδρουλάκη από το 13%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων και στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον πρωθυπουργό να προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού 5,5%.

Στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε και η εκτίμηση των πολιτικών για την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού στον άξονα Δεξιά–Αριστερά, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά, με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να τοποθετείται στο 4.

Για τον Αλέξη Τσίπρα οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν, σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, εμφανίζεται καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, τέλος, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% θεωρεί ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% προκρίνει επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.