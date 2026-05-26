CAFE MELI
Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,5% η ΝΔ, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τέταρτη η Καρυστιανού

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
Unsplash
Palermo TECH HUB
Cosmos

Πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με 29,5% και διαφορά 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα Τσίπρα καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.

ΧΡΥΣΟΣ

Παράλληλα το 44% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΝΔ θα κερδίσει ακόμα μια 4ετια στις επόμενες εκλογές, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να παραμένει η πρώτη επιλογή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.

Αναλυτικά στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 29,5%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 14,4% με το τρίτο ΠΑΣΟΚ στο 13,5%. Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,1%, η Φωνή Λογικής με 4,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, το ΜεΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,9%.

SUNSTOP

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα έχουν ως εξής:

  • Νέα Δημοκρατία 26,1%
  • Κόμμα Τσίπρα 12,8%
  • ΠΑΣΟΚ 12,3%
  • Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%
  • Ελληνική Λύση 5,8%
  • ΚΚΕ 5,0%
  • Φωνή Λογικής 3,9%
  • Πλεύση Ελευθερίας 3,2%
  • ΜέΡΑ25 2,8%
  • Δημοκράτες 2,5%
  • Νίκη 0,6%
  • ΣΥΡΙΖΑ 0,5%
  • Νέα Αριστερά 0,5%
  • Άλλο κόμμα 3,8%
  • Αναποφάσιστοι 12,7%

Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα «πιστεύετε ότι η ΝΔ θα κερδίσει μια ακόμη θητεία στις επόμενες εκλογές» το 44$ απαντά ναι και μάλλον ναι, το 45% απαντά όχι και μάλλον όχι και ένα 11% επιλέγει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».

Στο ερώτημα, δε, ποιον πολιτικό αρχηγό θα ήθελαν οι πολίτες να απαντήσει στο «κόκκινο τηλέφωνο» στις 3 τα ξημερώματα στο υποθετικό σενάριο που η χώρα δέχεται επίθεση, το 34% απαντά Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιλέγεται από 14% και τον Νίκο Ανδρουλάκη από το 13%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί την πρώτη επιλογή των ερωτηθέντων και στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον πρωθυπουργό να προηγείται με 29,9%, ενώ ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 15,2%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφει 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10,1%, ο Κυριάκος Βελόπουλος 5,6% και η Μαρία Καρυστιανού 5,5%.

Στη δημοσκόπηση αποτυπώθηκε και η εκτίμηση των πολιτικών για την πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού στον άξονα Δεξιά–Αριστερά, όπου το 1 αντιστοιχεί στην άκρα Δεξιά και το 10 στην άκρα Αριστερά, με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» να τοποθετείται στο 4.

Για τον Αλέξη Τσίπρα οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ρωτήθηκαν αν, σε σχέση με την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, εμφανίζεται καλύτερος, ίδιος ή χειρότερος, με το 45% να απαντά ότι είναι χειρότερος, το 32% να τον θεωρεί ίδιο και το 20% να εκτιμά ότι είναι καλύτερος.

Για τον Αντώνη Σαμαρά, τέλος, το 62% απαντά ότι πρέπει να αποσυρθεί από την πολιτική, το 27% θεωρεί ότι πρέπει να κάνει δικό του κόμμα, ενώ μόλις το 7% προκρίνει επιστροφή του στη Νέα Δημοκρατία.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 26 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι εξετάσεις

25 Μαΐου 2026

Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα

24 Μαΐου 2026

Σε μια Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες

23 Μαΐου 2026

Η νέα 3ετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζομένους στους δήμους

22 Μαΐου 2026
karystianoy

Αυτή είναι η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού

22 Μαΐου 2026
fotovoltaika

Τι περιλαμβάνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ – Πού απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

20 Μαΐου 2026

Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α’ Περιόδου

19 Μαΐου 2026
kerameos niki

Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων-διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ

19 Μαΐου 2026

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

17 Μαΐου 2026

Το παρασκήνιο της νέας διαγραφής Πολάκη

17 Μαΐου 2026
Back to top button