Δημοσκόπηση Interview: Στο 12,2% η διαφορά της πρώτης ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, στην τρίτη θέση η Καρυστιανού

Ξεκάθαρο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού να μετριέται στην τρίτη θέση, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.

Στην ίδια δημοσκόπηση το 56% εκφράζει την άποψη ότι θα ήταν καλύτερο για την κυβέρνηση να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές ενώ για τον εκλογικό νόμο οι ερωτηθέντες είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στο σύστημα χωρίς σταυρό και στο σύστημα με λίστα και σταυρό.

Όσον αφορά, δε, την καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πολιτών.

Ειδικότερα στο ερώτημα τι κόμμα θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, οι ερωτηθέντες απάντησαν Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 25,7% με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται δεύτερο με 13,5%. Ακολουθούν το κόμμα Καρυστιανού με 7,9%, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 5,4%, το ΜεΡΑ25 με 3,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,1%, η Φωνή Λογικής με 2,9% και οι Δημοκράτες με 2,8%.

Στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι για άλλη μια φορά στην πρώτη θέση με 29,8%, ακολουθεί ο «κανένας» με 26,6% και έπονται Νίκος Ανδρουλάκης με 11,4%, Μαρία Καρυστιανού με 6,4%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και Κυριάκος Βελόπουλος με 4,6%.

Παράλληλα το 56% των ερωτηθέντων θέλει πρόωρες εκλογές, έναντι του 40% που προτιμά την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, ενώ το 4% δεν εκφράζει άποψη.

Όσον αφορά τη συζήτηση για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο, στη δημοσκόπηση αποτυπώνεται ότι το 45% προτιμά συνδυασμό σταυρού και λίστας, το 44% επιλέγει σταυρό προτίμησης και μόνο το 11% επιλέγει καθαρή λίστα.