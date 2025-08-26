CAFE MELI
Δημοσκόπηση Interview: Οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν σύμπλευση με το κόμμα Τσίπρα

Προβάδισμα 11,1 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του politic.gr.

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14,8%.

Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 10,1%, μόλις μία ανάσα μπροστά από την Πλεύση Ελευθερίας που φτάνει το 10%. Στη συνέχεια καταγράφονται ΚΚΕ (7,8%), Κίνημα Δημοκρατίας (5,3%), Φωνή Λογικής (5,2%) και ΜέΡΑ25 (5%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στην ένατη θέση με 4,5%, ενώ ακολουθούν η Νίκη (2,1%) και η Νέα Αριστερά (1,4%). Στο «άλλο κόμμα» το ποσοστό φτάνει το 7,9%.

Σχετικά με την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 31%, ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στο 26%, ενώ η επιλογή «κανένας» καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό με 43%.

Οι τάσεις γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα

Στην ερώτηση για το τι στάση θα πρέπει να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος, το 30% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα πρέπει να συνεχίσει αυτόνομα, ένα ίδιο ποσοστό βλέπει θετικά τη συγχώνευση, ενώ το 28% δεν παίρνει θέση.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοστά μεταξύ των ίδιων των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ: σχεδόν οι μισοί (48%) τάσσονται υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 39% εκτιμά ότι το κόμμα πρέπει να διατηρήσει την ανεξάρτητη πορεία του.

Τι ζητούν οι πολίτες εν όψει ΔΕΘ

Στο ερώτημα ποιο μέτρο θεωρούν σημαντικότερο για την οικονομική πολιτική της χώρας την επόμενη διετία το 57% ζητά μείωση της φορολογίας. Το 16% θεωρεί προτεραιότητα την ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων και συντάξεων, ενώ το 18% επιλέγει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα.

Στο ειδικό ερώτημα για το νέο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: Το 41% προκρίνει φορολογικές ελαφρύνσεις για εισοδήματα 20.000–40.000 ευρώ, με τις υπόλοιπες επιλογές να συγκεντρώνουν σαφώς χαμηλότερα ποσοστά.

