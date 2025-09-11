CAFE MELI
Δημοσκόπηση Interview: 12,1% μπροστά η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

11/09/2025
Στις 12,1 μονάδες καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political τη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη έρευνα που δημοσιεύεται μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει 26,7% και ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ με 14,6%, η Ελληνική Λύση με 9,8%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής με 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4,2%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,6%, η Νίκη με 2,3%. Άλλο κόμμα λέει το 12,2%.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με την έρευνα της ίδιας εταιρείας στα τέλη Αυγούστου. η ΝΔ κερδίζει 0,8% (26,7% τον Σεπτέμβριο – 25,9% τον Αύγουστο), το ΠΑΣΟΚ χάνει 0,2% (14,6% τον Σεπτέμβριο – 14,8% τον Αύγουστο), η Ελληνική Λύση υποχωρεί κατά 0,3% (9,8% τον Σεπτέμβριο – 10,1% τον Αύγουστο), το ΚΚΕ σημειώνει αύξηση 1 μονάδας (8,8% τον Σεπτέμβριο – 7,8% τον Αύγουστο), η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει κατά 4,4% (5,6% τον Σεπτέμβριο – 10% τον Αύγουστο), η Φωνή Λογικής χάνει 0,3% (4,9% τον Σεπτέμβριο – 5,2% τον Αύγουστο), 0,4% χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ (4,1% τον Σεπτέμβριο -4,5% τον Αύγουστο), μείωση 0,8% για το ΜεΡΑ25 (4,2% τον Σεπτέμβριο – 5% τον Αύγουστο), κατά 1,1% υποχωρούν τα ποσοστά για το Κίνημα Δημοκρατίας (4,2% τον Σεπτέμβριο – 5,3% τον Αύγουστο)

Στο ερώτημα «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ίδια δημοσκόπηση  καταγράφει: 21,9% Νέα Δημοκρατία, 12% ΠΑΣΟΚ, 8,1% Ελληνική Λύση, 7,2% ΚΚΕ, 4,6% Πλεύση Ελευθερίας, 4% Φωνή Λογικής, 3,8% Κίνημα Δημοκρατίας, 3,8% ΜέΡΑ25, 3,4% ΣΥΡΙΖΑ, 2,1% Νέα Αριστερά, 1,9% Νίκη, 10% άλλο και 17,2% δεν έχει αποφασίσει.

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε, επίσης, η άποψη των ερωτηθέντων για το ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Αλέξη Τσίπρα, Αντώνη Σαμαρά και Μαρία Καρυστιανού με το 13% να απαντά ότι θα επέλεγε το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, το 9% του πρώην πρωθυπουργού της ΝΔ και 25% της προέδρου του συλλόγου των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει παράλληλα να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των πολιτών καθώς συγκεντρώνει το 27% στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;» με τον δεύτερο Νίκο Ανδρουλάκη να ακολουθεί από μεγάλη απόσταση.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 27% των απαντήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης το 9,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος το 7,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας το 6,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου το 5,4%, ο Στέφανος Κασσελάκης το 4%, ο Σωκράτης Φάμελλος το 3%, ο Αλέξης Χαρίτσης το 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και το 1% ο Δημήτρης Νατσιός το 1% με τον «κανένα» να παίρνει ποσοστό 28,9%.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται, τέλος, ότι το 41% τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της θητείας της κυβέρνησης, με το 57% να τάσσεται υπέρ της πρόωρης κάλπης.

