Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά 13,2% η ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Ξεκάθαρο παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ με τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM να δίνει 28,6% στην εκτίμηση ψήφου για το κυβερνών κόμμα.

Δεύτερο με διαφορά 13,2% είναι το ΠΑΣΟΚ (15,4%) ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,5% το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κινείται στο 24,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, η Ελληνική Λύση με 9,9% ενώ στην τέταρτη ισοβαθμούν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται στο 4,6%, με 2,7% η Φωνή Λογικής, με 2,4% το Κίνημα Δημοκρατίας, με 2,1% το ΜεΡΑ25 και με 1,5% η Νέα Αριστερά.

Στην ίδια δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα αν η ίδρυση κόμματος Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό με το 74,1% να απαντά όχι και μάλλον όχι και το 23,9% ναι ή μάλλον ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τυχόν κόμμα Σαμαρά το ποσοστό του όχι/μάλλον όχι είναι στο 78,1% και του ναι/μάλλον ναι στο 19,8%.

Στο ερώτημα, δε, πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίζατε το κόμμα Τσίπρα, το 78,4% απαντά λίγο ή καθόλου ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90,3% για το κόμμα Σαμαρά.