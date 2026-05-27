Δημογλίδου: Αναμένονται και άλλες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τα κυκλώματα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μίλησε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Σε όλη τη χώρα, ουσιαστικά βρίσκονται αυτές οι επιχειρήσεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιευθύνσεις σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη», ανέφερε αρχικά στο Ertnews και συνέχισε:

«Μετά τις 22 συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι στην Κρήτη, έχουμε ουσιαστικά περίπου με τον ίδιο τρόπο δράσεις σε άλλη μία εγκληματική οργάνωση, με 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος και μία σύλληψη στην Αττική με το ίδιο τρόπο, ουσιαστικά μέσω της δυνατότητας που υπάρχουν από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων να γνωρίζουν ποια αγροτεμάχια δεν έχουν δηλωθεί για επιδοτήσεις και με αυτό τον τρόπο να χρησιμοποιούν αυτά τα αγροτεμάχια, παρόλο που δεν ανήκουν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να αιτούνται και στη συνέχεια να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον Οργανισμό».

Στα 4,5 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η ζημιά -Από το 2019 χρονολογείται η δράση των κυκλωμάτων

Αναφερόμενη στο κόστος αυτής της υπόθεσης τόνισε: «4,5 περίπου εκατομμύρια υπολογίζεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει και προς την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και προς τα έσοδα της χώρας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019. Τουλάχιστον έτσι προσδιορίζεται από τη μέχρι στιγμής έρευνα.

Οι εξαρθρώσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη όσο και στη Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν από την πολύ μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με διασταυρώσεις ΑΦΜ, από τις οποίες προκύπτουν περίεργα ΑΦΜ, τα οποία λαμβάνουν συνεχώς επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σίγουρα αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν εδώ. Δε θα σταματήσουν με αυτές τις εξαρθρώσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Υπάρχει αρκετό υλικό που έχουν επεξεργαστεί οι συνάδελφοι και θα είναι σε θέση το επόμενο χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσουν και άλλες επιχειρήσεις. Θα δούμε και άλλες τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις.

Και στις δύο δικογραφίες οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100. Αυτοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα μέλη τα οποία δεν έχουν διαπιστωθεί να εξυπηρετούσαν με οποιονδήποτε τρόπο την εγκληματική οργάνωση και βλέπουμε το χρονικό διάστημα από το 2019 μέχρι και τουλάχιστον το 2025. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου κάποια μέλη αντιλαμβανόμενοι ότι έχουν ξεκινήσει τέτοιου είδους επιχειρήσεις από την Ελληνική Αστυνομία και συλλαμβάνονται δράστες για ανάλογα αδικήματα, κάποια στιγμή σταμάτησαν τη δράση τους».