Δικηγόροι θα εκδίδουν πλέον διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου

Τη διαδικασία με την οποία δικηγόροι θα αναλαμβάνουν την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου καθορίζει νέα απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Η ρύθμιση, που τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα, ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο κατάρτισης των σχετικών καταλόγων δικηγόρων στα Πρωτοδικεία της χώρας, καθώς και τη διαδικασία ανάθεσης των υποθέσεων, τις υποχρεώσεις τους και την αποζημίωσή τους.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που αποσκοπεί στην ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν τη μη καταβολή ενοικίων ή τη λήξη μισθώσεων, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα προσφυγής στη δικαστική οδό μέσω αγωγής απόδοσης μισθίου.

Η απόφαση 17225/11.3.26 του Γιώργου Φλωρίδη για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας κατάρτισης και τήρησης των καταλόγων δικηγόρων, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 637 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, από την 1.4.2026 θα είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ή και λόγω λήξης της μίσθωσης, της διαδικασίας ανάθεσης και αντικατάστασης, των υποχρεώσεών τους και της αποζημίωσής τους δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄1359/12.3.2026.

Στην ανακοίνωση η ΠΟΜΙΔΑ διευκρινίζει «ότι η νέα ρύθμιση του άρθρου 637 ΚΠολΔ, που ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων αγώνων της ΠΟΜΙΔΑ, δεν κατάργησε την δυνατότητα άσκησης αγωγής απόδοσης μισθίου, στα πλαίσια της διαδικασίας επίλυσης περιουσιακών διαφορών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά απλώς πρόσθεσε μια εναλλακτική και κατά πολύ ταχύτερη δυνατότητα ανάκτησης της χρήσης των μισθωμένων ακινήτων, χωρίς τον κίνδυνο ορισμού χρονοβόρων δικασίμων, αναβολών, αργοπορίας έκδοσης αποφάσεων κλπ., πολυετών δηλαδή καθυστερήσεων σε βάρος του αυτονόητου δικαιώματος των ιδιοκτητών τους να ανακτήσουν εγκαίρως τη χρήση των ακινήτων τους, προκειμένου να τα επαναμισθώσουν ή να τα χρησιμοποιήσουν με άλλο τρόπο. Η συνηθέστατη στην πράξη αναγκαστική μακροχρόνια δικαστική αυτή εμπλοκή των ιδιοκτητών κατά τη λήξη των μισθώσεων ήταν ένας ακόμη αποτρεπτικός παράγοντας στη μακροχρόνια μίσθωση κατοικιών από τους ιδιοκτήτες τους, ο οποίος εξέλιπε με τη νέα αυτή ρύθμιση».

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης:

1.Σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας καταρτίζονται δύο κατάλογοι δικηγόρων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και διαταγών απόδοσης μισθίου αντίστοιχα.

2.Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους αυτούς έχουν δικηγόροι που πληρούν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

Κλείσιμο

Α. Είναι ταμειακά ενήμερα μέλη του οικείου δικηγορικού συλλόγου, με τετραετή τουλάχιστον δικηγορική προϋπηρεσία

Β. Δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή από τον οικείο Σύλλογό τους πέραν της τυχόν ποινής της επίπληξης,

Γ. Έχουν λάβει πιστοποιητικό πραγματικής παρακολούθησης των ειδικών 16ωρων επιμορφωτικών σεμιναρίων για τη διαδικασία αυτή, τα οποία διοργανώνονται ετησίως από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος.

3. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι κάθε Πρωτοδικείου καταρτίζουν κατάλογο που περιλαμβάνει τους δικηγόρους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και τους αποστέλλουν στον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου.

4. Η σειρά των ονομάτων του καταλόγου των δικηγόρων στους οποίους θα ανατεθεί η έκδοση διαταγών, καθορίζεται αλφαβητικά με το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους. Η πρώτη ανάθεση γίνεται στον πρώτο κατά σειρά δικηγόρο και κάθε επόμενη ανάθεση γίνεται στον αμέσως επόμενο της σειράς του αλφαβητικού καταλόγου. Όταν ο κατάλογος εξαντληθεί ακολουθείται η ίδια διαδικασία από την αρχή του.

5. Ο Δικηγόρος στον οποίο θα ανατεθεί με τον παραπάνω τρόπο να εκδώσει διαταγή πληρωμής ή απόδοσης υποχρεούται να εκδώσει την εκδώσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ενημέρωσή του για την ανάθεση σε αυτόν της σχετικής αίτησης. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται αν τυχόν ο δικηγόρος ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και μέχρι να τις λάβει. Ο Δικηγόρος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντά του με ευσυνειδησία και επιμέλεια και να εφαρμόζει τον νόμο κατά τους κανόνες και τα διδάγματα της νομικής επιστήμης και να απέχει από την έκδοση διαταγής πληρωμής ή διαταγής απόδοσης μισθίου υπέρ ή κατά φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι εντολέας του.

6. Δικηγόρος εγγεγραμμένος στους ανωτέρω καταλόγους διαγράφεται από αυτούς εφόσον εκλείψει κάποια από τις ανωτέρω ουσιαστικές προϋποθέσεις, ή εάν καθ΄υποτροπή δεν εκδίδει εμπρόθεσμα τις διαταγές που του ανατίθενται.

7. Η αποζημίωση του δικηγόρου ανέρχεται σε τετρακόσια ευρώ (400,00€) για την έκδοση διαταγής πληρωμής και σε τριακόσια ευρώ (300,00€) για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία αμοιβή δεν υπόκειται σε φορολογικές κρατήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις ούτε σε ΦΠΑ.

Η αποζημίωση προκαταβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο ο οποίος εκδίδει ειδικό γραμμάτιο προκαταβολής, που πρέπει να συνυποβάλλεται με την υποβολή της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης κάθε διαταγής πληρωμής ή απόδοσης μισθίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος, του οποίου μέλος είναι ο δικηγόρος, καταβάλλει στον τελευταίο την αποζημίωσή του, αφού ο δικηγόρος προσκομίσει στον Δικηγορικό Σύλλογο επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου αντίγραφο της διαταγής πληρωμής ή απόδοσης μισθίου που εξέδωσε ή βεβαίωση της Γραμματείας του Δικαστηρίου για την κατά τον νόμο ολοκλήρωση των καθηκόντων του, όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 5264/2025, οι διαταγές πληρωμής του άρθρου 625 και οι διαταγές απόδοσης μισθίου του άρθρου 637 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μέχρι την 30.4.2026 συνεχίζουν να εκδίδονται από τον κατά τόπο αρμόδιο δικαστή. Οι αιτήσεις για έκδοση διαταγών που θα κατατίθενται από την 1.5.2026 θα εκδίδονται από τους οριζόμενους δικηγόρους σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, εφόσον βεβαίως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των επιμορφωτικών σεμιναρίων και των λοιπών προβλεπομένων διαδικαστικών προϋποθέσεων.

Τέλος διευκρινίζεται ότι παραμένει σε πλήρη ισχύ η δυνατότητα άσκησης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, αγωγής απόδοσης μισθίου λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων ή και λόγω λήξης της μίσθωσης και εκδίκασής της από τακτικό δικαστή, κατά τη διαδικασία εκδίκασης των περιουσιακών διαφορών, η οποία δυνατότητα συνιστάται να ακολουθείται όταν υπάρχουν αμφισβητούμενα ζητήματα ως προς το χρόνο λήξης της μίσθωσης ή άλλα ζητήματα τα οποία απαιτούν δικανική κρίση ή υπάρχει ανάγκη σώρευσης και άλλων αξιώσεων κλπ.