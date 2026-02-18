Δικαστικό «στοπ» στο τηλεφωνικό μάρκετινγκ

Μια ετυμηγορία με ισχυρό αποτύπωμα για την αγορά των τηλεφωνικών προωθήσεων εξέδωσε το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς (401/2025), επιβάλλοντας αποζημίωση 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη σε υπόθεση παράνομων διαφημιστικών κλήσεων.

Το δικαστήριο έστειλε σαφές μήνυμα. ‘Οταν ο πολίτης δηλώνει «όχι», η άρνηση δεσμεύει. Και η παραβίασή της έχει σημαντικό οικονομικό τίμημα.

Εγγραφή στο «Μητρώο 11» και επίμονες κλήσεις

Η διαφορά αφορούσε ασφαλιστικό πράκτορα που από τις 22 Φεβρουαρίου 2023 είχε εντάξει τον αριθμό κινητού του στο ειδικό μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, το αποκαλούμενο «Μητρώο 11». Με ρητή δήλωση είχε απαγορεύσει τη χρήση των στοιχείων του για απευθείας εμπορική προώθηση. Παρ’ όλα αυτά, από τις 10 Μαρτίου έως τις 26 Ιουνίου 2023 δέχθηκε επαναλαμβανόμενες κλήσεις με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τηλεφωνικές οχλήσεις προέρχονταν από εταιρεία που είχε συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου για τη διενέργεια εξερχόμενων επικοινωνιών εκ μέρους της εναγόμενης επιχείρησης. Στόχος της συνεργασίας ήταν η ενημέρωση δυνητικών πελατών και ο προγραμματισμός ραντεβού, στο πλαίσιο οργανωμένης εμπορικής καμπάνιας.

Διεκδίκησε 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση – Συνολικά 50.000 ευρώ

Ο ενάγων υποστήριξε ότι οι κλήσεις, παρά τη σαφή άρνησή του, του αφαίρεσαν πολύτιμο προσωπικό και επαγγελματικό χρόνο και προσέβαλαν την προσωπικότητά του, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την πληροφοριακή αυτοδιάθεση.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση. Η εταιρεία προσέφυγε με έφεση, προβάλλοντας εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και πλημμελή αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.