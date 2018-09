Διεθνής κατακραυγή για τη κατάσταση που επικρατεί στη Μόρια (video)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δημοσίευσε ο ενημερωτικός οργανισμός Al Jazeera,

για την την κατάσταση στα hotspot των νησιών του ανατολικού Αιγαίου αλλά και των ερωτημάτων που θέτει ο Guardian για το αν η ελληνική κυβέρνηση θέλει πραγματικά να βοηθήσει τους πρόσφυγες.

Στο βίντεο του Al Jazeera, η Λουίζ Ρολάν-Γκοσλέν από τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» περιγράφει την δραματική κατάσταση, ενώ παρεμβάλλονται δηλώσεις μεταναστών και προσφύγων που εξιστορούν τα δεινά τους.

«Παιδιά βιάζονται. Περιορισμένοι χώροι. Ανύπαρκτες τουαλέτες. Θα μπορούσατε να επιβιώσετε ως αιτών άσυλο στη Μόρια;» αναφέρεται στο βίντεο.

«Παιδιά γύρω σου κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Η ψυχική σου υγεία επιδεινώνεται γρήγορα στον καταυλισμό στο ελληνικό νησί της Λέσβου», σημειώνει η Ρολάν-Γκοσλέν και προσθέτει: «Είχαμε νεαρούς ασθενείς ηλικίας ακόμη και πέντε ετών που τους βίασαν στη Μόρια. Αυτός ο φόβος συντρίβει τους ανθρώπους.»

Στο βίντεο υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν 9.000 άνθρωποι σε ένα χώρο προορισμένο για 3.000 με κοντέινερ στα οποία φιλοξενούνται στοιβαγμένα έως και 30 άτομα.

«Με αρρωσταίνει να πηγαίνω στη Μόρια και να γνωρίζω ότι γονείς βάζουν τα παιδιά τους σε κίνδυνο καθημερινά» προσθέτει η εκπρόσωπος των ΓΧΣ.

Θυμίζουμε ότι σήμα κινδύνου για την δραματική κατάσταση που επικρατεί στα Κέντρα Υποδοχής Προσφύγων στα ελληνικά νησιά εκπέμπουν, με κοινή ανακοίνωσή τους, 19 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

