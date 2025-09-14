Δασικοί χάρτες: Τι αλλάζει και πώς ξεμπλοκάρονται οι εκκρεμείς αντιρρήσεις

Δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα βρίσκονται όμηροι των δασικών χαρτών. Περίπου 300.000 αντιρρήσεις εκκρεμούν ακόμη, δημιουργώντας καθεστώς αβεβαιότητας για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν ή να μεταβιβάσουν εκτάσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν υποβληθεί συνολικά 460.000 αιτήματα, αλλά έχει εξεταστεί μόλις το 35%. Οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως στη μη λειτουργία πολλών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά την πανδημία και στην παρατεταμένη αποχή των Δικηγορικών Συλλόγων από υποθέσεις του Δημοσίου, που σε ορισμένες περιοχές έφτασε έως και τους 12 μήνες.

Νέες Επιτροπές Αντιρρήσεων για να ξεμπλοκάρουν οι δασικοί χάρτες

Η υποστελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τις τεράστιες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων που σχετίζονται με τους δασικούς χάρτες. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η αναμενόμενη σύσταση νέων Επιτροπών μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να επιταχύνει τον ρυθμό εξέτασης, καθώς με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Ιουλίου 2025 δίνεται πλέον η δυνατότητα ίδρυσης και νέων ΕΠΕΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η ενσωμάτωση στους κυρωμένους δασικούς χάρτες των αναμορφώσεων που θα προκύψουν από την εκδίκαση των αντιρρήσεων. Η διαδικασία θα γίνεται σταδιακά, με κατάλληλη ομαδοποίηση, όπως προβλέπει σχετική οδηγία που εξέδωσε τον περασμένο Αύγουστο η Γενική Γραμματεία Δασών.

Νέες εξαιρέσεις και επανασύνταξη στους δασικούς χάρτες

Με τις τελευταίες αλλαγές που δρομολογούνται για τα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και τη μεταφορά της Γ’ Ζώνης εκτός ορίων των οικισμών, προκύπτει ανάγκη για νέα σύνταξη των δασικών χαρτών. Τα όρια των οικισμών, που στο παρελθόν είχαν εξαιρεθεί (τα περίφημα «μαύρα περιγράμματα»), πρέπει τώρα να επαναπροσδιοριστούν, γεγονός που επηρεάζει τη χαρτογράφηση των δασικών εκτάσεων.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται το άρθρο 24 του νόμου 3889/2020, που αφορά τα όρια των οικισμών τα οποία χαρακτηρίζονται δασικά στον υπό ανάρτηση δασικό χάρτη. Για τον λόγο αυτό, το ΥΠΕΝ έχει ήδη ετοιμάσει σχέδιο ρύθμισης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού, όπως συζητήθηκε σε πρόσφατη ημερίδα τον περασμένο Απρίλιο, παρουσία δεκάδων μελετητών.