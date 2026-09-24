Χιλιάδες sms με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσω gov.gr!

Τις τελευταίες ημέρες έχει επικρατήσει αναστάτωση στα social media, καθώς χρήστες ανεβάζουν – ακόμη και με τα πλήρη στοιχεία τους φόρα παρτίδα – φύλλα πορείας που τους έρχονται μέσω sms από το gov.gr. Φυσικά ούτε για πόλεμο πάμε, ούτε επιστράτευση γίνεται, ούτε τίποτε από όλα αυτά, όπως διαβεβαιώνουν αρμόδιες πηγές του Πενταγώνου.

Η μαζική αποστολή Ειδικών Φύλλων Πορείας προκάλεσε… ντελίριο σε ευφάνταστους που στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλλιέργησαν κλίμα επιστράτευσης, που προφανώς δεν ισχύει.

Ουσιαστικά, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, πρόκειται για επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό και πλέον η επικοινωνία γίνεται ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν σταλεί περί τα 100.000 sms και e-mail σε αντίστοιχους παραλήπτες από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ με τα οποία παραπέμπονται στην προσωπική θυρίδα στο gov.gr όπου θα μπορούν να παραλαμβάνουν ενημερώσεις, προσκλήσεις και επιστρατευτικά έγγραφα.

Ο έφεδρος που λαμβάνει τώρα αντίστοιχη ειδοποίηση πρέπει να ελέγξει το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην προσωπική του θυρίδα, τα στοιχεία του και την επιστρατευτική του κατάσταση. Παράλληλα, το ΓΕΣ επισημαίνει ότι οι έφεδροι οφείλουν να ενημερώνουν τη Μονάδα Επιστράτευσης όταν αλλάζει η διεύθυνση διαμονής τους. Για την ηλεκτρονική ειδοποίηση απαιτείται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι, όπως είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) δεν αποτελεί διαταγή να παρουσιαστεί κάποιος άμεσα, αλλά ουσιαστικά καθορίζει την επιστρατευτική κατάσταση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μονάδα ή τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει ο έφεδρος εάν στο μέλλον κληθεί.

Συγκεκριμένα:

Το πράσινο ΕΦΠ σημαίνει ότι ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα, κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση.

Το λευκό ΕΦΠ σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Αυτή είναι η επίσημη περιγραφή που δίνει σήμερα το ΓΕΣ.

Η διαφορά με την ψηφιακή αποστολή των ΕΦΠ λύνεται το πρόβλημα ετών, όταν αποτέλλονταν μέσω ταχυδρομείου, με αποτέλεσμα όποιος άλλαζε διεύθυνση να μην είναι ενήμερος.

Σε μέρος των νέων εγγράφων καταγράφονται και αλλαγές από λευκό σε πράσινο ΕΦΠ ή το αντίστροφο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επανένταξη κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων σε συγκεκριμένες μονάδες, καθώς η νέα δομή επιχειρεί να αξιοποιήσει ειδικότητες και εκπαίδευση που στο παρελθόν παρέμεναν ανεκμετάλλευτες.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε στις 29 Ιουλίου 2026 τη συγκρότηση τριών νέων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και βόρειο Έβρο, με τις δύο από τις τρεις να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Το ίδιο το ΥΠΕΘΑ είχε επισημάνει ότι μεγάλος αριθμός εφέδρων των Ειδικών Δυνάμεων παρέμενε μέχρι τώρα εκτός συγκεκριμένης επιστρατευτικής ένταξης.

Ακόμη σημαντικότερη είναι η αλλαγή στην ηλικία. Με τον ν. 5265/2026, οι οπλίτες παραμένουν πλέον στην εφεδρεία μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο φθάνει στα 65 και για τους αξιωματικούς στα 68. Υπάρχει, πάντως, μεταβατική εξαίρεση: όσοι είχαν ήδη διαγραφεί από την εφεδρεία έως τις 10 Ιανουαρίου 2026 λόγω συμπλήρωσης του προηγούμενου ορίου ηλικίας δεν επανεγγράφονται αυτομάτως.

Αυτό εξηγεί και γιατί τα νέα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορεί να φθάνουν πλέον σε μεγαλύτερες ηλικίες από εκείνες που αρκετοί πολίτες είχαν συνηθίσει να συνδέουν με την ενεργό εφεδρεία.

Σημειώνεται ότι η ανανέωση του μοντέλου της εφεδρείας όπως περιγράφεται στην «Ατζέντα 2030» και προβλέπει έναν «στρατό των πολιτών», με συγκρότηση επαρκώς εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης εφεδρείας 150.000 ενεργών εφέδρων ως το 2030 είναι ο στόχος της ριζικής αναδιαμόρφωσης του συστήματος της εφεδρείας.

Σε αυτό μείζονα ρόλο παίζουν τα ΚΕΜΕΦ (Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας) όπου θα καλούνται για μετεκπαίδευση οι έφεδροι που βρίσκονται σε μεγάλα αστικά κέντρα, μακριά από τις μονάδες όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρατευτικά.

Πρόσφατα, από την Πράγα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δ. Χούπης, αναφέρθηκε στην ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου με τον οποίο η Ευρώπη προσεγγίζει τη στρατιωτική κινητοποίηση και την επιστράτευση, υπό το πρίσμα των σύγχρονων απειλών και των τεχνολογικών εξελίξεων.

Μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις τρεις αρχές της εν εξελίξει μεταρρύθμισης στην εφεδρεία, στο πλαίσιο της Γεωγραφική τοποθέτηση των στρατευσίμων με βάση καταγωγή/ μόνιμη κατοικία, εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες αντίστοιχη αυτής που λαμβάνουν οι επαγγελματίες και επιτάχυνση της ένταξης σε υπηρεσία, με το 70% να καθίσταται επιχειρησιακά έτοιμο μέσα σε 14 εβδομάδες.