Χάρτες με τις φωτιές που καίνε στη χώρα

Συγκλονιστική είναι η εικόνα από τις φωτιές που καίνε στη χώρα τις τελευταίες ώρες, όπως καταγράφονται στο σύστημα Engage της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, με 4.850 πυροσβέστες να βρίσκονται επί ποδός και να δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα.

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για τις φωτιές -«Μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έκανε μία ανάρτηση στο Facebook για τις φωτιές που καίνε στη χώρα.

Πάνω από 80 ενάρξεις πυρκαγιών σήμερα με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας και διασπορά σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 42 παραμένουν ενεργές. Η δυσκολότερη μέρα και νύχτα του φετινού καλοκαιριού.

Τιτάνια προσπάθεια από το σύνολο των δυνάμεων πυροσβεστικής, αστυνομίας, λιμενικού σώματος, ενόπλων δυνάμεων και εθελοντών πυροσβεστών που βρίσκονται επί ποδός.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και η ευγνωμοσύνη μας για την προσπάθεια που καταβάλλουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος.