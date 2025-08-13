CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτες με τις φωτιές που καίνε στη χώρα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Συγκλονιστική είναι η εικόνα από τις φωτιές που καίνε στη χώρα τις τελευταίες ώρες, όπως καταγράφονται στο σύστημα Engage της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη, το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, με 4.850 πυροσβέστες να βρίσκονται επί ποδός και να δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα.

ΧΡΥΣΟΣ

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για τις φωτιές -«Μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις»
Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος έκανε μία ανάρτηση στο Facebook για τις φωτιές που καίνε στη χώρα.

NOVA

Πάνω από 80 ενάρξεις πυρκαγιών σήμερα με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας και διασπορά σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 42 παραμένουν ενεργές. Η δυσκολότερη μέρα και νύχτα του φετινού καλοκαιριού.

Τιτάνια προσπάθεια από το σύνολο των δυνάμεων πυροσβεστικής, αστυνομίας, λιμενικού σώματος, ενόπλων δυνάμεων και εθελοντών πυροσβεστών που βρίσκονται επί ποδός.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και η ευγνωμοσύνη μας για την προσπάθεια που καταβάλλουν», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 13/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 13/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Η κυνηγετική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου

12/08/2025

Mystreet: Νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

11/08/2025

Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών

11/08/2025
new taytothta

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοση και πότε λήγει η προθεσμία

10/08/2025
enoikia

Φοιτητική στέγη: Τι δείχνει η έρευνα της GEOAXIS και οι συστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

10/08/2025
sxoleio school

Σχολεία: Νέα μέτρα ασφαλείας με 10.000 απινιδωτές

10/08/2025

Ελαιόλαδο από αυτόματους πωλητές με το πάτημα ενός κουμπιού!

09/08/2025
panepistimio

Tέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ από την επόμενη χρονιά

09/08/2025

Σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

08/08/2025
proslipsi

Έρχονται 745 νέες προσλήψεις σε ΟΤΑ με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών – 28 στον Αγιο Νικόλαο

07/08/2025
Back to top button