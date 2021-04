Χαρδαλιάς | Επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ

Με click in shop και click away στην Αχαΐα, μόνο με click away στη Θεσσαλονίκη – Κλειστά τα καταστήματα στην Κοζάνη – Τι αλλάζει στο όριο των πελατών ανά κατάστημα – Εξαίρεση στα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη – Παραμένει το σκληρό lockdown σε Αττική και Θεσσαλονίκη – Ποιες περιοχές βγήκαν από το «βαθύ κόκκινο»

Τις αλλαγές στα μέτρα του lockdown και την επιδημιολογική κατάσταση ανά περιοχή ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, μετά και τις εισηγήσεις των ειδικών, οι οποίοι συνεδρίασαν νωρίτερα.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε το άνοιγμα του λιανεμπορίου στην Αχαΐα (με click inside και click away), το άνοιγμα των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη μόνο με click away και τη διατήρηση των κλειστών καταστημάτων στην Κοζάνη.

Πιο αναλυτικά ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Ας δούμε πώς εξελίσσεται η επιδημιολογικη εικόνα στη χώρα.

Στο βαθύ κόκκινο από αύριο το πρωί της περιφερειακής κοινότητας Κω και του δήμου Ήλιδας.

Από το βαθύ κόκκινο στο κόκκινο πηγαίνουν από τη Δευτέρα η περιφερειακή κοινότητας Αιτωλοακαρνανίας, η περιφερειακή κοινότητα Αργολίδος, μέρος της περιφερειακής κοινότητας Φθιώτιδας, με εξαίρεση τον Δήμο Λαμιέων και του δήμου Λοκρών.

Επίσης κατεβαίνουν επίπεδο οι δήμοι Mαντουδίου, Ιστιαίας – Αιδηψού, Κατερίνης, Αστυπάλαιας και Σκιάθου.

Όσον αφορά στα μέτρα, αποφασίστηκαν:

-Από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα καταστήματα ΟΠΑΠ, με εξαίρεση το ΟΠΑΠ play και τα τυχερά παιχνίδια με κερματοδέκτη.

-Το λιανικό εμπόριο εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά αίρεται ο μάξιμουμ αριθμός των 20 ατόμων. Για επιφάνειες καταστημάτων έως 500 τετραγωνικά, 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά. Για επιφάνειες άνω των 500 τετραγωνικών, για κάθε 100 τετραγωνικά πλέον των 500, επιτρέπεται ένας πελάτης.

-Επιπλέον, η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα στην Αχαΐα, με click inshop και click away και η επαναλειτουργία στη Θεσσαλονίκη, με click away. Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά στην Κοζάνη».

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης δήλωσε από την πλευρά του:

«Στην Ευρώπη η πανδημία έδειξε τάσεις συρρίκνωσης. Έχουν καταγραφεί πάνω από 40 εκατ. διαγνώσεις.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων αυξήθηκε σε μικρό βαθμό, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η πίεση στο σύστημα Υγείας ωστόσο αυξήθηκε. Κάποιες ημέρες είχαμε ακόμη και 600 εισαγωγές.

Η επιβάρυνση της επιδημιολογικής κατάστασης την τελευταία εβδομάδα στην Αθήνα ήταν 7% και στη Θεσσαλονίκη 8%, αλλά δείχνει να τείνει σε επιβράδυνση»

Σε ερώτηση για το Πάσχα, ο κ. Μαγιορκίνης δήλωσε ότι το θέμα έχει απασχολήσει την Επιτροπή, αλλά ακόμη είναι νωρίς για να εκτιμηθεί η κατάσταση, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί πάντα η υγεία.