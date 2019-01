Αυτές είναι οι αλλαγές στα ΚΕΠ

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας AM, A1, Α2, Α.

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β

Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96.

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών AM, A1, Α2, Α, Β, BE.

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες C1 ή C ή D1 ή D με ή χωρίς πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από τις κατηγορίες C1, C, D1, D σε C1E, CE, D1E, DE αντίστοιχα και εντός των ανωτέρω κατηγοριών με ή χωρίς Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.E.Ι.).

Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης.

Ανανέωση άδειας οδήγησης (κάθε κατηγορίας).

Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας.

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Νότια Κορέα σε αντίστοιχη ελληνική.

Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελβετία σε αντίστοιχης κατηγορίας άδεια οδήγησης ελληνική χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης.

Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης.

Περιορισμός κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:

Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητου.

Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.X.): 2. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.).

9. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.). β) Στην ενότητα Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (I.X.) του άρθρου 1 της αριθμ. οικ.47563/4181 ΦΕΚ 2254/Β΄/ 06-08-2014 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται οι ακόλουθες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ:

10. Αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών αυτοκινήτων, Ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσυκλετών λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών.

11. Αλλαγή χρώματος Επιβατικού αυτοκινήτου Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.I.X.) Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και Μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.). γ) Στην ενότητα

Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του άρθρου 1 της αριθμ. οικ. 47563/4181 ΦΕΚ 2254/ Β΄/06-08-2014 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται οι ακόλουθες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ:

6. Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων. 7. Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση υπεξαίρεσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά των πινακίδων. 8. Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε. Δ.Χ. αυτοκινήτου σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή φθοράς αυτοκινήτου μετά των πινακίδων.

δ) Στο Παράρτημα Ι ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ προστίθενται 5 νέα έντυπα για τις διαδικασίες των περιπτώσεων β) και γ) ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι για τις διαδικασίες 10 της ενότητας Γ και 4 της ενότητας Δ χρησιμοποιείται ένα κοινό έντυπο. Ομοίως συμβαίνει και για τις διαδικασίες 11 της ενότητας Γ και 5 της ενότητας Δ. ε) Τα έντυπα «Αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης» του Παραρτήματος Ι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ.47563/4181 ΦΕΚ 2254/Β΄/06-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση.