Αθήνα προς Ερντογάν: Με απειλές και παράνομες διεκδικήσεις υπονομεύει τη σταθερότητα της περιοχής

Λίγες ώρες μετά τις πολεμικές ιαχές του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ότι δεν θα ανεχθεί την επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια, προειδοποιώντας παραλλήλως ότι η συμπεριφορά της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι… ριψοκίδυνη και εγκυμονεί κινδύνους για τις δύο χώρες, η ελληνική κυβέρνηση απαντά στην τουρκική πλευρά.

Με ξεκάθαρο τρόπο, η ελληνική διπλωματία στέλνει το μήνυμα στην Άγκυρα ότι «θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τους συμμάχους και εταίρους της, να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τα αναφαίρετα δικαιώματά της».

«Η Τουρκία, αντί να επιμένει στις απειλές και τις παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της, οφείλει να ακολουθήσει την υπεύθυνη αυτή στάση» καταλήγει η ανακοίνωση με την οποία το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απαντά στις προφορικές απειλές της τουρκικής κυβέρνησης.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τις σημερινές προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν:

«Οι τουρκικές προκλήσεις υπονομεύουν τη σταθερότητα της περιοχής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καταδεικνύοντας την ένδεια νομικών επιχειρημάτων της Τουρκίας.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται να παρασυρθεί στις εξάρσεις επιθετικής ρητορικής της γείτονος. Αντιθέτως, ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τους συμμάχους και εταίρους της, να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο και τα αναφαίρετα δικαιώματά της.

Όποιες και αν είναι οι διαφορές τους, οι υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου αναγνωρίζουν ότι η ενέργεια πρέπει να αποτελεί γέφυρα διαλόγου και συνεργασίας στην περιοχή μας. Η Τουρκία, αντί να επιμένει στις απειλές και τις παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της, οφείλει να ακολουθήσει την υπεύθυνη αυτή στάση».

Ο Ερντογάν απειλεί: Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια

Νέες απειλές δια στόματος Ερντογάν για Ελλάδα και Κύπρο. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο μίλησε για ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της Ελλάδας και της «Νότιας Κύπρου», όπως κατονόμασε την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως είπε μάλιστα ο κ. Ερντογάν, Ελλάδα και Κύπρος έχουν και την υποστήριξη κάποιων ευρωπαϊκών κρατών, ωστόσο αυτή η συμπεριφορά θα αποβεί σε βάρος τους. «Θα απειλήσει τους ίδιους», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, είπε ότι «η ριψοκίνδυνη συμπεριφορά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην ανατολική Μεσόγειο αποτελεί απειλή και κίνδυνο πρωτίστως για τις ίδιες».

Μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο Διεθνές Δίκαιο -με τον τρόπο που το αντιλαμβάνεται και το ερμηνεύει η Άγκυρα- λέγοντας ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει πλήρως τα δικαιώματά της που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο σε διαφορές για το Αιγαίο και το Κυπριακό.

Πρόσθεσε δε ότι «η Τουρκία δεν θα κάνει την ελάχιστη υποχώρηση από τις θέσεις της στην ανατολική Μεσόγειο ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας μέχρι τέλους». Υπογράμμισε, επίσης ότι η Τουρκία δεν θα ανεχθεί τυχόν επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο.

