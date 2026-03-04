Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κομοτηνής – Κατασχέθηκαν 6 κινητά

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κομοτηνής, νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου, από αστυνομικούς.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε 5 κελιά, 3 θαλάμους και κοινόχρηστο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος, βρέθηκαν στην κατοχή κρατουμένων σε θάλαμο και κατασχέθηκαν 6 συσκευές κινητών τηλεφώνων, με εγκατεστημένες 6 κάρτες sim.

Μετά τις έρευνες, όπως μάλιστα αναφέρει το thestival, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος 6 αλλοδαπών κρατουμένων, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης