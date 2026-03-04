CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κομοτηνής – Κατασχέθηκαν 6 κινητά

Photo of Media+ Media+ Send an email 4 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/03/2026
Less than a minute
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
fylaki
Palermo TECH HUB
Cosmos

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κομοτηνής, νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη, 4 Μαρτίου, από αστυνομικούς.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε 5 κελιά, 3 θαλάμους και κοινόχρηστο χώρο του Σωφρονιστικού Καταστήματος, βρέθηκαν στην κατοχή κρατουμένων σε θάλαμο και κατασχέθηκαν 6 συσκευές κινητών τηλεφώνων, με εγκατεστημένες 6 κάρτες sim.

ΧΡΥΣΟΣ

Μετά τις έρευνες, όπως μάλιστα αναφέρει το thestival, σχηματίσθηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος 6 αλλοδαπών κρατουμένων, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 4 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/03/2026
Less than a minute
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την ελαιοκαλλιέργεια

4 Μαρτίου 2026

Άγριος ξυλοδαρμός του CEO της Cepal Θεόδωρου Αθανασόπουλου

4 Μαρτίου 2026
patriot polemiko

Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

3 Μαρτίου 2026

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στον πόλεμο και την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο

3 Μαρτίου 2026

Στον Έβρο ο Μητσοτάκης, ανακοίνωσε έργα υποδομής 30 εκατομμυρίων ευρώ στο ποτάμι

25 Φεβρουαρίου 2026

To ΠΑΣΟΚ καλεί σε λογοδοσία το Υπερταμείο

25 Φεβρουαρίου 2026

Δρομολογείται η ίδρυση της Κρατικής Σχολής Κινηματογραφίας και Οπτικοακουστικών Μέσων

24 Φεβρουαρίου 2026

Kόμματα και υποψήφιοι σε ένα ψηφοδέλτιο;

24 Φεβρουαρίου 2026
weather

O πιο παράξενος χειμώνας: 60% περισσότερες κατολισθήσεις, οι θάλασσες βγήκαν στη στεριά και η λειψυδρία συνεχίζεται

24 Φεβρουαρίου 2026
stratos army

Αλλάζει η στρατιωτική θητεία: Όλοι στον Στρατό Ξηράς, 10 εβδομάδες βασική εκπαίδευση

24 Φεβρουαρίου 2026
Back to top button