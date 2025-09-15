Απατεώνες εξαπατούν με την τεχνητή νοημοσύνη και «αρπάζουν» χρήματα

Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για απατεώνες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν φωνές συγγενών και να τούς εξαπατήσουν με ψεύτικες ιστορίες τροχαίων και επείγουσες ανάγκες.

Άλλες φορές επικαλούνται δήθεν σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη πρόσωπο από τον στενό οικογενειακό κύκλο, άλλοτε κάποιο συμβάν με τραυματισμό στο σπίτι, για το οποίο απαιτούνται χρήματα για να προχωρήσει η διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση του προβλήματος υγείας

Οι ειδικοί συστήνουν μεγάλη προσοχή και προειδοποιούν ότι «για κανέναν λόγο δεν μεταδίδουμε προσωπικά δεδομένα, πόσω μάλλον στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης κ.ά.

Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και καχύποπτοι. Μπορούμε να εισάγουμε κάποιες χαρακτηριστικές λέξεις – κωδικούς στην επικοινωνία με τους συγγενείς μας, ώστε να διαπιστώνεται από πρώτο χέρι ότι είναι όντως αυτοί που μάς καλούν».

Επίσης, οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας προτείνουν στους χρήστες να κρατούν ιδιωτικούς τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση στο υλικό που δημοσιεύουν.