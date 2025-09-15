CAFE MELI
Απατεώνες εξαπατούν με την τεχνητή νοημοσύνη και «αρπάζουν» χρήματα

Οι επιτήδειοι μιμούνται μέχρι και φωνές συγγενών, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες.

15/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για απατεώνες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν φωνές συγγενών και να τούς εξαπατήσουν με ψεύτικες ιστορίες τροχαίων και επείγουσες ανάγκες.

Άλλες φορές επικαλούνται δήθεν σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη πρόσωπο από τον στενό οικογενειακό κύκλο, άλλοτε κάποιο συμβάν με τραυματισμό στο σπίτι, για το οποίο απαιτούνται χρήματα για να προχωρήσει η διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση του προβλήματος υγείας

Οι ειδικοί συστήνουν μεγάλη προσοχή και προειδοποιούν ότι «για κανέναν λόγο δεν μεταδίδουμε προσωπικά δεδομένα, πόσω μάλλον στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης κ.ά.

Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και καχύποπτοι. Μπορούμε να εισάγουμε κάποιες χαρακτηριστικές λέξεις – κωδικούς στην επικοινωνία με τους συγγενείς μας, ώστε να διαπιστώνεται από πρώτο χέρι ότι είναι όντως αυτοί που μάς καλούν».

Επίσης, οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας προτείνουν στους χρήστες να κρατούν ιδιωτικούς τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μην μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση στο υλικό που δημοσιεύουν.

