Ανδρουλάκης στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Ολη η ομιλία του | +Video

Απάντηση στον Χάρη Δούκα και σε όσους επέμειναν όλο αυτό διάστημα για ένα ξεκάθαρο «όχι» στην προοπτική κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία κατά την έναρξη του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβον Ντο.

Από το συγκρουσιακό κλίμα και τις απειλές των διαγραφών προσπάθησε να περάσει στο πεδίο οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με τους κεντροαριστερούς πολίτες και ενότητας και συμπόρευσης με όλες τις διαφορετικές «φωνές» στο ΠΑΣΟΚ. Απευθύνθηκε σε κάθε προφίλ ψηφοφόρου ανασύροντας από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις του για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου εργαζόμενων και συνταξιούχων, της μεσαίας τάξης και των ευάλωτων νοικοκυριών. Πρώτα ωστόσο επιχείρησε να δώσει πειστικές πολιτικές απαντήσεις στρεφόμενος στο ακροατήριο του κατάμεστου συνεδριακού χώρου.

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο», είπε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης. Μαζί λοιπόν για τη νίκη, για την πολιτική αλλαγή. Μαζί για μια αξιακή και ηθική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και την ατιμωρησία της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στο στοίχημα των εκλογών και στις διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία αξιοποίησε το «χαρτί» του ΠΑΣΟΚ που αφορά στην σταθερή στάση του στις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα. Τόνισε συγκεκριμένα ότι το χρέος του ΠΑΣΟΚ είναι «το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΘΕΛΩ της πολιτικής αλλαγής, να το μετατρέψει σε ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΠΟΡΩ» και υποστήριξε ότι:

«Το όνομά μας, τα σύμβολά μας, τα χρώματα και οι μουσικές μας, οι ιδέες, οι αξίες και οι αρχές μας, οι Διακηρύξεις μας, τα έργα και οι ημέρες μας, δεν είναι απλώς συναισθηματικές αναφορές του χθες. Έχουν βαθιά διαχρονική κοινωνική και πολιτική αξία.

Απέναντι μας έχουμε μια εξουσία αδίστακτη, που βρίσκει συνεχώς καταφύγιο στον διχασμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ξέθαψαν ακόμη και τη ρητορική του μίσους του εμφυλίου πολέμου. Εμείς πετύχαμε την εθνική συμφιλίωση με το βλέμμα στο μέλλον».

«Το δικό μας σχέδιο, είναι σχέδιο ενότητας, ομόνοιας και προόδου όλων των Ελλήνων», σημείωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε στον ίδιο τόνο: « Αυτοί επιλέγουν την περιφρόνηση και εμείς τον σεβασμό. Μια περιφρόνηση που αποτυπώθηκε για μια ακόμη φορά, μέσα από τις εξοργιστικές εικόνες της αίθουσας της δίκης των Τεμπών.

Οι επιλογές λοιπόν είναι ξεκάθαρες: είτε θα αποδεχτούμε την κατάσταση όπως είναι και θα συμβιβαστούμε με τις ανισότητες, τον φόβο και τον ευτελισμό των θεσμών ή θα επιλέξουμε τον δρόμο της αξιοπρέπειας και της πολιτικής αλλαγής.

Με θάρρος, με σιγουριά με ενότητα και ελπίδα. Γιατί οι γενιές κρίνονται από όσα τόλμησαν ή δεν τόλμησαν να αλλάξουν και από αυτό θα κριθεί και η δική μου γενιά. Γι’ αυτό λοιπόν δώστε μου και δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε πράξη την Αλλαγή . Για να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο δίκαιη.»

«Αυτή η στιγμή είναι τώρα, η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, σύγχρονο. Έτοιμο για μία νέα πορεία νίκης και προοπτικής» τόνισε στην έναρξη της ομιλίας του ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Όλοι μαζί γερά για να πέσει η ΝΔ, να έρθει η Αλλαγή και να γράψουμε μαζί μια νέα σελίδα για την πατρίδα και τον λαό μας. Βρισκόμαστε ξανά μαζί σε μια ελπιδοφόρα εποχή για το κίνημα».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή και για πρωτοβουλίες που προκάλεσαν ρωγμές στην κυβέρνηση της ΝΔ. «Και από σήμερα ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές που αυξάνουν τις ανισότητες, τροφοδοτούν την ασυδοσία των καρτέλ και υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας, πολλαπλασιάζουν τα αδιέξοδα της κοινωνίας και χαμηλώνουν τους ορίζοντες της Ελλάδας. Μαζί θα κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», είπε.

Ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε κοινωνική δύναμη με κοινές αγωνίες και σε κάθε δημοκράτη πολίτη που απογοητεύτηκε ή απέχει. «Τώρα είναι η ώρα για τη νέα Αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για την πολιτική Αλλαγή για την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα», σημειώνοντας ότι υπάρχει απόκλιση στην ευημερία των δεικτών και την ευημερία της κοινωνίας. «Παρά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης αυξήθηκαν οι ανισότητες, αποδυναμώθηκε το κοινωνικό κράτος. Φανταστείτε αν συνεχίσουν να κυβερνούν οι ίδιοι με τις ίδιες πολιτικές, χωρίς τα πρωτόγνωρα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης», είπε. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι οι σύγχρονοι μη προνομιούχοι.

Αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στις επιτυχίες των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στο ΕΣΥ, το «ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, που έδωσε ίσες ευκαιρίες για όλες, τον ΑΣΕΠ, τη Διαύγεια, τις ανεξάρτητες αρχές, που ενίσχυσαν τους θεσμούς και τη δημοκρατία», ενώ υπενθύμισε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό.

Επίθεση για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης. «Πολιτική χωρίς αξίες και ηθική είναι το «επιτελικό» κράτος της Νέας Δημοκρατίας που μετατράπηκε σε πελατειακό παρακράτος. Πολιτική χωρίς αξίες είναι να εξασφαλίζεις ένα κλειστό σύστημα συμφερόντων που με τη σειρά του σε στηρίζει αδιαφορώντας για την κοινωνική πλειοψηφία. Ποιο πολιτικό ήθος υπαγορεύει άραγε να στήνεις από την πρώτη σου μέρα στο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης πολιτικών αντιπάλων αλλά και της μισής κυβέρνησης;

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «γράφει στα παλιά της παπούτσια συνεχείς δικογραφίες της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης», απαγορεύοντας τη διερεύνηση των ευθυνω΄ν των υπουργών. «Είναι άραγε πολιτικό ήθος να σε έχει ενημερώσει εξαρχής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη λεηλασία των επιδοτήσεων από τις γαλάζιες συμμορίες και εσύ επί 5 χρόνια να τους επιτρέπεις να κλέβουν τον κόπο των τίμιων αγροτών;» αναρωτήθηκε.

«Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα συνδέονται. Γιατί όλα αρχίζουν και τελειώνουν από το επιτελικό παρακράτος του Μαξίμου», είπε, καταλογίζοντας εμπαιγμό. « Ο άνθρωπος που άλλαξε 6 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης μέσα σε έξι χρόνια και 5 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρωθυπουργός που έδωσε εντολή στους βουλευτές του να εξαφανιστούν από την αίθουσα και να ψηφίσουν επιστολικά, ευτελίζοντας με πρωτοφανή τρόπο το ελληνικό κοινοβούλιο», είπε.

«Ποιοι είναι οι πατριώτες της φακής; Γιατί τελικά για εσάς η μόνη πατρίδα είναι η καρέκλα της εξουσίας», είπε, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ως ενορχηστρωτή των παρακολουθήσεων. «Προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας, όταν μιλάνε για “αδιάφορη” υπόθεση που αφορά “ιδιώτες”.

Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας; Ποιοι είναι τελικά, κ. Μητσοτάκη, οι “πατριώτες της φακής”; Τελικά πατρίδα για εσάς είναι μόνο η καρέκλα της εξουσίας», είπε για να προσθέσει ότι «μετά την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το απόστημα έσπασε. Οι καταδικασμένοι «ιδιώτες» σάς απειλούν. Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του ελληνικού Μαξίμου-gate!¬.

Έμμεση απάντηση σε Χάρη Δούκα

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε εμμέσως στον Χάρη Δούκα για τα θέματα των συνεργασιών.

«Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση για τους πολιτικούς»

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κυβερνητικό κόμμα και ζήτησε την εμπιστοσύνη των πολιτών, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θέλει θεσμική, δημοκρατική και δημιουργική ρήξη.

«Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση για τους πολιτικούς. Δεν μπορεί οι εξεταστικές επιτροπές να λειτουργούν ως πλυντήρια σοβαρών ευθυνών. Πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 86 του Συντάγματος. Η Βουλή δεν θα αποφασίζει αν θα ασκηθεί δίωξη για τα κυβερνητικά στελέχη. Τέλος η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων», πρότεινε.

Στις προτάσεις του περιλαμβάνεται η αποσύνδεση της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, η συνταγματική κατοχύρωση της ισχυρής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. «Δεν μπορεί πια το πολιτικό σύστημα να ελέγχει τον εαυτό του. Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία της Νέας Διαύγειας, μιας ενιαίας πλατφόρμας, για όλες τις εισροές και εκροές του δημοσίου χρήματος, χωρίς εξαιρέσεις και παραθυράκια», είπε και δεσμεύτηκε για διαγωνιστικές διαδικασίες και μείωση των απευθείας αναθέσεων.

Κριτική για την οικονομία

Έντονη κριτική άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης και στην οικονομική πολιτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καρτέλ σε ενέργεια, τρόφιμα, τράπεζες και υγεία, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη χρηματοδότηση, την ακρίβεια, τα υψηλά ενοίκια και τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, την ώρα που η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν εξανεμίσει τις όποιες αυξήσεις στους μισθούς.

«Τι περιμένει η κυβέρνηση και δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες;» αναρωτήθηκε. Επίσης, ανέφερε ότι με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «το τραπεζικό πάρτι τελειώνει», καθώς θα επιβάλλει «έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών για να αποτρέψουμε τη σημερινή κερδοσκοπία εις βάρος του καταναλωτή».

Για το δημογραφικό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στο δημογραφικό, λέγοντας ότι «κανένας Έλληνας δεν πρέπει να αναγκάζεται να αφήσει τον τόπο για να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, είναι ζήτημα εθνικό».

Χαρακτηρίζοντας το δημογραφικό ως υπαρξιακό πρόβλημα, υπενθύμισε ότι στις 3 Σεπτέμβρη, το κόμμα παρουσίασε το σχέδιό του για το ζήτημα, με έμφαση στην περιφέρεια.

«Απευθύνομαι, λοιπόν, σε κάθε νέα και νέο που δουλεύει μια και δυο δουλείες, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε καν το ενοίκιο: Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από τη πρώτη μέρα σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια μέσα από κοινωνικές κατοικίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία και δίνοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα. Με πλαφόν και κριτήρια στην αύξηση του ενοικίου», είπε.

«Με το ΠΑΣΟΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα για όλους τους Έλληνες και όχι ακριβό προνόμιο για λίγους!», πρόσθεσε.

Πέραν της στέγασης, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή – «κανένα παιδί εκτός βρεφονηπιακού σταθμού» – για την άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και αυστηρούς κανόνες για να μπει τέλος στην ασυδοσία των funds, την καθιέρωση 120 δόσεων για οφειλές στο δημόσιο, επαναφορά του 13ου μισθού, επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά και για ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Για την πρωτογενή παραγωγή

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε επίσης για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στις ενεργειακές κοινότητες, με στόχο το φθηνό ρεύμα.

«Θα προχωρήσουμε σε αυστηρούς ελέγχους για τις παράνομες ελληνοποιήσεις και σε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του νερού και την έλλειψη εργατών γης», είπε.

Για Υγεία και Παιδεία

Παράλληλα, περιέγραψε το όραμα του ΠΑΣΟΚ για ισχυρή δημόσια Υγεία και Παιδεία για όλους τους Έλληνες.

«Το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ξαναζωντανέψει το δημόσιο σχολείο με ποιότητα και περιεχόμενο. Γιατί για εμάς η ποιότητα της εκπαίδευσης κάθε νέου δεν πρέπει να εξαρτάται σε καμία περίπτωση από την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών τους», είπε. Στην Υγεία, έθεσε ως όραμα του ΠΑΣΟΚ τη δημιουργία ενός ΕΣΥ με ισότιμες υπηρεσίες για όλους.

Νέο ΑΣΕΠ

«Μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων είναι η μεταρρύθμιση του κράτους. Με το Σχέδιο μας “Αναστάσιος Πεπονής” χτίζουμε ένα κράτος αποτελεσματικότητας, αξιοκρατίας και διαφάνειας. Ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Δεσμευόμαστε για ένα νέο ΑΣΕΠ που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του Δημοσίου. Δεν μπορεί να διοικείται το κράτος από τις συμβουλευτικές εταιρείες των φίλων του κ. Μητσοτάκη και με υπέρογκο κόστος», είπε.

«Και τέλος, επιλέγουμε ένα αποκεντρωμένο σύστημα αρμοδιοτήτων και πόρων που καθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση πυλώνα του νέου προτύπου διακυβέρνησης που έχει ανάγκη ο τόπος».

Ο Κώστας Σκανδαλίδης πρόεδρος του 4ου Συνεδρίου Με πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη και τη συμμετοχή στελεχών από όλες τις τάσεις συγκροτήθηκε το προεδρείο του 4ου συνεδρίου ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο προεδρείο μετέχουν οι Δημήτρης Μπιάνγκης, Βασίλης Σκουντής, Γωγώ Μπρέμπου, Κατερίνα Πλέσια, Νανά Βρυώνη, Ευαγγελία Σχοιναράκη, Χριστίνα Αργύρη, Καπεζιούλη Χριστίνα, Νίκο Μίλη, Μαρία Βαμβακίδου, Ραλλού Γιαννιού, Μένια Σημαδοπούλου, Έφη Παγκάλου, Ελένη Ζωντήρου.

«Σας καλωσορίζω στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Είμαστε σύνεδροι από τα διαπόντια νησιά ως το Καστελόριζο, από την Ορεστιάδα έως την Κρήτη. Είμαστε όλοι και όλες εδώ, λαμβάνοντας μέρος σε ένα ανοιχτό συνέδριο, όπως τόνισε ο πρόεδρός μας Νίκος Ανδρουλάκης. Σε ένα συνέδριο βαθιά πολιτικό και ταυτόχρονα ουσιαστικά οργανωτικό», είπε ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης, λέγοντας ότι το συνέδριο στέλνει μήνυμα επερχόμενου πολιτικού σεισμού.

Όπως είπε, στο συνέδριο θα ληφθούν αποφάσεις ιστορικής ευθύνης. «Δεν αφορούν μόνο το παρόν, το σήμερα του κινήματος, αλλά χαράσσουν τη νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις επόμενες εθνικές εκλογές και διαμορφώνουν τους όρους της προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας», ανέφερε, λέγοντας ότι το συνέδριο είναι αφετηρία για τη μεγάλη πανστρατιά, με ξεκάθαρο στόχο να εκφραστεί το πάνδημο αίτημα της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή. «Πολιτική αλλαγή χωρίς στρατηγική ήττα της ΝΔ και απομάκρυνση από τη διακυβέρνηση της χώρας δεν μπορεί να υπάρξει».

Το συνέδριο, είπε, είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας των στελεχών σε όλη τη χώρα. Αποκορύφωμα είναι οι σχεδόν 180.000 μέλη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ που έλαβαν μέρος στις εκλογές της 15ης Μαρτίου για τους συνέδρους, «στέλνοντας ένα ηχηρό, πανίσχυρο μήνυμα ενότητας και πανστρατιάς».

«Κανένα κόμμα δεν είχε την κινητικότητα και την εξωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από τις εσωκομματικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2024 έως σήμερα» ανέφερε, εξηγώντας ότι υπήρξαν συχνές συνεδριάσεις του συντονιστικού και πολιτικού κέντρου και 10 περιφερειακές συνδιασκέψεις. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στη μαύρη βίβλο για τα έργα και τις ημέρες της ΝΔ, αλλά και στις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο, κάνοντας λόγο για κοστολογημένο πρόγραμμα για την αλλαγή στη χώρα, που δείχνει το πρόγραμμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου. Συντάχθηκε το σχέδιο διακήρυξης, εμπλουτίστηκε και επικαιροποιήθηκε το σχέδιο του ισχυρού πλαισίου.

«Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ δεν υπήρξε περίκλειστο κόμμα, δεν βρέθηκε σε ακινησία όλη αυτήν την περίοδο. Έκανε ακριβώς το αντίθετο. Πήρε πρωτοβουλίες για τα σημαντικά θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες. Το συνέδριό μας είναι η κορύφωση αυτής της προσυνεδριακής πορείας. Τώρα ξεκινά η μεγάλη μάχη για την πολιτική αλλαγή, τη δημοκρατική ανατροπή, την Ελλάδα των ανοιχτών οριζόντων για τους πολίτες, τις νέες γενιές. Θα τη δώσουμε όλοι μαζί και θα είναι νικηφόρα», κατέληξε.

Σκανδαλίδης: Ένα συνέδριο στο ύψος των περιστάσεων

«Αρχίζει από τώρα η αντίστροφη μέτρηση για τη νίκη στις εκλογές», τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος του συνεδρίου Κώστας Σκανδαλίδης. «Εγγυόμαστε ένα συνέδριο στο ύψος των περιστάσεων, ένα συνέδριο οραματικό, προγραμματικό, ενότητας και συσπείρωσης, ανάτασης και νέας έμπνευσης. Και μετά ενωμένοι στον δρόμο για τις εκλογές και τη νίκη.

Ο κ. Σκανδαλίδης επικαλέστηκε τον δρόμο του αλατιού, που περπάτησε ο Μαχάτμα Γκάντι που περπάτησε μέχρι τις αλυκές για να διεκδικήσει τα δικαιώματα του λαού του . Το σύνθημα ήταν «περπατάμε στους δρόμους». Ένα ατέλειωτο ποτάμι, διαρκώς διογκούμενο συνέρρευσε στη μεγάλη πορεία. «Να αφήσουμε τις μίζερες επιδιώξεις και να περπατήσουμε στους δρόμους μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες» είπε, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, ως πρώτο στην πορεία να δώσει το έναυσμα με την ομιλία του «να αρχίσουμε να περπατάμε μέχρι τις εκλογές».

Ποιοι πήραν θέση δίπλα από τον Ανδρουλάκη

Από το μεσημέρι άρχισαν σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να φτάνουν στο Τάε Κβο Ντο, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες του 4ου συνεδρίου του κόμματος.

Κι ενώ στις θέσεις του συνεδρίου είχαν τοποθετηθεί πράσινα και λευκά σημαιάκια στα χρώματα του ΠΑΣΟΚ, ενδιαφέρον είχε και η ταξιθεσία στην πρώτη σειρά των καθισμάτων.

Στο κέντρο βρισκόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ δίπλα του καθόταν από τη μία πλευρά ο ευρωβουλευτής του κόμματος Γιάννης Μανιάτης κι από την άλλη ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης που απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη του συνεδρίου.

Δίπλα του κάθονταν οι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, που διαδέχτηκε τον διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο στην αντιπροεδρία της Βουλής, ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά Ανδρέας Τσούνης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην πρώτη σειρά κάθονταν επίσης Χάρης Δούκας και Παύλος Γερουλάνος, με ενδιάμεσο τον Γραμματέα της ΚΟ Δημήτρη Μπιάγκη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, αλλά και ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης.

Στη δεύτερη σειρά ήταν οι βουλευτές του κόμματος, ενώ στην τρίτη ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Θέσεις είχαν προβλεφθεί για τους Κώστα Λαλιώτη, Νίκο Αθανασάκη, Λευτέρη Καρχιμάκη αλλά και για τον εκδότη Ηλία Λιβάνη.