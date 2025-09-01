CAFE MELI
Ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων

Με το “ΑΙΓΙΣ 2” ανανεώνεται ο στόλος του Λιμενικού Σώματος με στόχο τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και την ενίσχυση της ασφάλειας. Μιλάμε για δύο μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης που θα μπορούν να επιχειρούν και στη Μεσόγειο. Επιπλέον μικρά καταδιωκτικά σκάφη, αλλά και σύγχρονος εξοπλισμός – drone, ενδεχομένως και μη επανδρωμένα υποβρύχια σε δεύτερο χρόνο.

Επίσης, προχωράμε με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, στη δημιουργία ενός ψηφιακού κέντρου, όπως το War Room της Πολιτικής Προστασίας», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι», με τους Γιάννη Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα.

Σε ό,τι αφορά την ακτοπλοΐα, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «Δεν έχει τελειώσει ακόμα η ακτοπλοϊκή περίοδος. Κάναμε μια οργανωμένη προσπάθεια να εντείνουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και τους προληπτικούς ελέγχους σε όλα τα πλοία – τουριστικά, ακτοπλοϊκά, ανοιχτά, κλειστά, ferry boats, σε πορθμεία και σε κεντρικά λιμεναρχεία – ώστε να μειώσουμε, κατά το δυνατόν, τις πιθανότητες να συμβεί κάτι ή, αν συμβεί, να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μέχρι τώρα αυτό έχει επιτευχθεί και με ικανοποιεί. Η ασφάλεια είναι πρώτα απ’ όλα. Ταυτόχρονα, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η στήριξή τους και η σωστή ενημέρωσή τους από το Λιμενικό και τις εταιρείες αποτελούν προτεραιότητά μας, ώστε οι ακτοπλοϊκές διαδρομές να είναι ποιοτικές για τους ταξιδιώτες».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο σχέδιο για τα “πράσινα” πλοία: «Ανακοίνωσα μέσα στο καλοκαίρι 300 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο συν 700 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – ένα δισεκατομμύριο συνολικά – ώστε να ανανεωθεί ο ακτοπλοϊκός στόλος, για πρώτη φορά, μετά από πολλές δεκαετίες. Με χαμηλότοκα δάνεια θα δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να αποκτήσουν νέα, πιο μεγάλα, πιο γρήγορα πιο ασφαλή, “πράσινα” πλοία, με καύσιμα φιλικά προς το περιβάλλον».

Αναφερόμενος στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «αποφύγαμε αύξηση 15% στις τιμές τους, κυρίως χάρη στη μείωση 50% των λιμενικών τελών. Αυτό δημιούργησε υγιή ανταγωνισμό και έφερε μειώσεις έως και 32% στα ταχύπλοα, πάντα για την οικονομική θέση. Θυμίζω, επίσης, ότι δώσαμε 40 εκατομμύρια ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του εισιτηρίου για τους νησιώτες μας».

