Αναλφαβητισμός: Στην Ελλαδα 560.000 γυναίκες δεν έχουν ολοκληρώσει το Δημοτικό!

Δεν αποτελεί έκπληξη τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η UNESCO. O αναλφαβητισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές ανισότητες στον πλανήτη, στερώντας από εκατομμύρια ανθρώπους όχι μόνο τη γνώση, αλλά και σημαντικές δυνατότητες για εργασία, οικονομική ανεξαρτησία και κοινωνική συμμετοχή.

Να σκεφτούμε πολέμους, να σκεφτούμε χώρες όπου δεν υπάρχει καν σχολείο, όπως σε περιοχές στην κεντρική Αφρική οπου δραστηριοποιείται η Action Aid, να σκεφτούμε χωρίς όπως Πακιστανό που απαγορεύεται στις γυναίκες να πάνε σχολείο. Και κανείς από το λεγόμενο πολιτισμένο κόσμο δεν μπορεί αυτά να τα ανατρέψει.

Σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, περίπου 750 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως είναι αναλφάβητοι, ενώ, περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά βρίσκονται εκτός σχολείου, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να καταγράφεται στις φτωχότερες χώρες της Ασίας και της Υποσαχάριας Αφρικής.

Η εκπαίδευση ως θεμελιώδες δικαίωμα

Βασικός στόχος της UNESCO παραμένει όλα τα παιδιά του κόσμου, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικής θέσης ή τόπου γέννησης, να έχουν πρόσβαση τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο ορισμός του αναλφαβητισμού, ωστόσο, δεν είναι παντού ίδιος. Στην Ελλάδα ως αναλφάβητος θεωρείται εκείνος που δεν έχει ολοκληρώσει το εξατάξιο Δημοτικό, ενώ σε άλλες χώρες ως εγγράμματος μπορεί να καταγράφεται κάποιος εφόσον γνωρίζει απλώς γραφή και ανάγνωση.

Η ελληνική πραγματικότητα

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, το ποσοστό εγγραμματισμού των ενηλίκων φθάνει το 91%, με σημαντική απόσταση μεταξύ ανδρών (94%) και γυναικών (88%). Περίπου 560.000 Ελληνίδες δεν έχουν ολοκληρώσει το Δημοτικό, αριθμός ιδιαίτερα προβληματικός για κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εικόνα στις νεότερες γενιές είναι πολύ διαφορετική. Στους ανηλίκους έως 15 ετών ο εγγραμματισμός φθάνει το 99,5%, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστικά αντιμετωπίσει τον αναλφαβητισμό στις νέες γενιές.

Το ζητούμενο πλέον είναι να μη μείνει κανείς πίσω. Ούτε στην Ελλάδα ούτε στον υπόλοιπο κόσμο.