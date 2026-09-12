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Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2026
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Στις 28 και 29 Μαΐου 2027 θα αρχίσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2027 για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, αντίστοιχα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο προχώρησε σήμερα, Παρασκευή, στην ανακοίνωση του αναλυτικού προγράμματος των Εξετάσεων.

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Αναλυτικότερα, πρώτο μάθημα, με το οποίο θα κάνουν «πρεμιέρα» οι Πανελλαδικές, θα είναι, ως είθισται, η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και τα Νέα Ελληνικά για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

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Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2027 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

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Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2027 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των υποψηφίων των ΓΕΛ θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 29 Μαΐου 2027 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, την Τρίτη 1η Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 3 έως και τις 12 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 14 έως και τις 24 Ιουνίου 2027. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 14 έως και τις 25 Ιουνίου 2027.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/09/2026
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