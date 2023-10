Αμερικανική επίδειξη δύναμης στην Ανατολική Μεσόγειο – Ο ρόλος της Σούδας

Μπροστά σε μια ανοιχτή ενδεχόμενη εμπλοκή του Ιράν και της οργάνωσης Χεζμπολάχ απο το Λίβανο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τις δυνάμεις τους στη περιοχή για να αναλάβουν δράση και να αποτρέψουν πιθανό αντιπερισπασμό στους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν στρέψει τη προσοχή και τις δυνάμεις τους στη Λωρίδα της Γάζας.

Το πιo καινούργιο και προηγμένο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το «USS Gerald R. Ford» πλέι ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο και βρίσκεται σε ετοιμότητα για να βοηθήσει το Ισραήλ, αν απαιτηθεί, στις επιθέσεις που εξαπολύει η Χαμάς.

Το «USS Gerald R. Ford» που βρίσκεται στη Μεσόγειο από τον Ιούλιο, συνοδεύεται από τέσσερα αντιτορπιλικά USS Arleigh Burke και ένα καταδρομικό Ticonderoga, ενώ την περασμένη εβδομάδα εκτέλεσε ασκήσεις με την Ιταλία στο Ιόνιο.

Το NATO που παρακολουθεί απο τη πρώτη στιγμή όλες τις κινήσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο μετακινεί μονάδες της Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης «Standing NΑΤΟ Maritime Group Two (SNMG2)», οι οποίες θα πλησιάσουν στην ευρύτερη περιοχή που πλέει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Απο σήμερα -όπως έχει προγραμματιστεί- η φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού “ΨΑΡΑ” εντάσσεται στις μονάδες της SNMG-2.

Σε όλο αυτόν τον σχεδιασμό των Αμερικανών ρόλο-κλειδί παίζει η βάση της Σούδας, η γεωπολιτική σημασία της οποίας αναδεικνύεται έμπρακτα ξανά, μετά το Ουκρανικό και το θέατρο επιχειρήσεων στην Ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς στη ναυτική βάση μπορούν να ελλιμενιστούν θηριώδη αεροπλανοφόρα και στην αεροπορική βάση μπορούν να μετασταθμεύσουν συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη κάθε τύπου.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενισχυθεί οι Μοίρες πολεμικών αεροσκαφών F-35, F-15, F-16 και A-10 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ θα παράσχουν πρόσθετο εξοπλισμό και πόρους, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών, στον ισραηλινό στρατό.

Όσον αφορά στο αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» έχει μήκος 300 μέτρων και πλήρωμα 5.000 άτομα. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σκοπεύει να αποκτήσει δέκα από αυτά τα πλοία, προκειμένου να αντικαταστήσει τα σημερινά αεροπλανοφόρα, αντικαθιστώντας το Enterprise (CVN-65) και αργότερα τα αεροπλανοφόρα κλάσης Nimitz.

Το Gerald R. Ford είναι εξοπλισμένο με νέα προηγμένη τεχνολογία και, σύμφωνα με το ναυτικό των ΗΠΑ, «περίπου τριπλάσια ηλεκτρική ισχύ» σε σχέση με την κλάση Nimitz. Επίσης, χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικό σύστημα για την απονήωση αεροπλάνων αντί για καταπέλτες ατμού, ενώ είναι εξοπλισμένο και με πολύ προηγμένο ραντάρ dual band.

