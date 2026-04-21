Αλλαγές στην διαδικασία μεταβίβασης και έκδοσης άδειας αυτοκινήτων και δικύκλων

Από 25 Απριλίου 2026, η διοικητική διαδικασία «Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού οχήματος ή δικύκλου ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)» παρέχεται και διεκπεραιώνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τα φυσικά πρόσωπα είτε μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είτε ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ χωρίς να είναι δυνατή η έγχαρτη υποβολή στις Δνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών:
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
- Το όχημα είναι ΙΧ Επιβατικό ή Δίκυκλο.
- Το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από την ΑΑΔΕ.
- Δεν υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.
- Υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ ή το όχημα δεν έχει ακόμα υποχρέωση για έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (για οχήματα κάτω των τεσσάρων (4) ετών).
- Δεν υπάρχει παρακράτηση κυριότητας του οχήματος (κωδικός παρατήρησης 002), ή σε περίπτωση που υπάρχει να μην είναι μικρότερη των 7 ετών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας στον τρέχοντα ιδιοκτήτη (Οι μεταβιβάσεις μέσω ΚΕΠ μπορούν να γίνουν και στην περίπτωση που η παρακράτηση κυριότητας είναι μικρότερη των 7 ετών, εφόσον όμως κατατεθούν στο ΚΕΠ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άρση αυτής).
- Δεν υπάρχει καταχωρημένος στην άδεια κυκλοφορίας κάποιος από τους παρακάτω κωδικούς παρατηρήσεων (003, 004, 005, 008, 023, 024, 030, 037, 039, 048, 064, 080, 084, 090, 092, 093, 097, 128, 133, 134, 135, 176, 178, 179, 182).
- Το όχημα ανήκει σε έναν και μόνο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο (αφορά μόνο σε αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Στα ΚΕΠ μπορεί να γίνει αίτηση και σε περίπτωση που το όχημα ανήκει σε πάνω από 1 φυσικό πρόσωπο).
- Το όχημα θα μεταβιβαστεί εξ ολοκλήρου σε έναν και μόνο αγοραστή, φυσικό πρόσωπο (αφορά μόνο σε αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Στα ΚΕΠ μπορεί να γίνει αίτηση και σε περίπτωση που το όχημα μεταβιβάζεται σε πάνω από 1 φυσικό πρόσωπο).
- Δεν υπάρχει άλλη αίτηση σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο όχημα.
