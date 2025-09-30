CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

ALCO: Στις 12,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 30/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Στις 12,5 μονάδες στην πρόθεση ψήφοι επί των εγκύρων προσδιόρισε η ALCO το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ, με άνοδο 0,8 της μονάδας σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου από την ίδια εταιρεία. Μεγαλύτερα κέρδη – 1,4 μονάδες – εμφανίζει η Ελληνική Λύση, που είναι καθαρά στην τρίτη θέση, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 2,4 μονάδες. Κέρδη καταγράφει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Φωνή Λογικής.

Η ΝΔ χάνει μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων – όπως μετρά η ALCO – και το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα παραμένει σταθερό στο 34%. Την ίδια στιγμή, το 36% δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 61% απαντά αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση, η ΝΔ διαθέτει τις μεγαλύτερες «εφεδρείες», καθώς ένας στους δύο αναποφάσιστους που φθάνουν πλέον το 19% του εκλογικού σώματος αυτοπροσδιορίζεται ως Κεντροδεξιός ή Κεντρώος. Αντίθετα, κεντροαριστερός ή αριστερός δηλώνει το 21%.

ΧΡΥΣΟΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το μεταναστευτικό είναι σε αυτή τη συγκυρία το ζήτημα που απασχολεί αρνητικά την κοινή γνώμη, καθώς το 71% χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα, το 54% δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το «κόμμα Τσίπρα»

NOVA

Το 19% δηλώνει ότι έχει θετικά συναισθήματα για την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: Αυτά τα θετικά συναισθήματα φτάνουν στο 78% και στο 54% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, παραμένουν ψηλά – στο 50 – στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και πέφτουν στο 21% στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 30/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Γ. Πλακιωτάκης: Η Ελλάδα ενισχύει στρατηγικά τη συνεργασία με την Ελβετία

30/09/2025

Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου θα σημάνουν οι σειρήνες για δοκιμαστική άσκηση

30/09/2025

Πόθεν έσχες: Βουλευτής από 179.000 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, δήλωσε 18 εκατ. ευρώ!

29/09/2025
nosokomeio hospital

Ηλεκτρονικά τα ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία από 1η Οκτωβρίου

29/09/2025

Η Fraport Greece ενισχύει την ασφάλεια των περιφερειακών αεροδρομίων με 17 νέα πυροσβεστικά οχήματα

29/09/2025

Ο Γ. Πλακιωτάκης στην Κρητική Εστία, τιμώντας τον Κρητικό Πολιτισμό

29/09/2025

Κ. Σπυριδάκη: «Οι πολίτες πληρώνουν 21 εκ. για τις αστοχίες της Κυβέρνησης στον ΒΟΑΚ»

29/09/2025

Στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023

29/09/2025
kids smartphone laptop

Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο!

28/09/2025

Ευλογιά προβάτων: Σε ασφυξία η κτηνοτροφία – Κίνδυνος για ελλείψεις στην αγορά

28/09/2025
Back to top button