ALCO: Στις 12,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, τρίτη η Ελληνική Λύση

Στις 12,5 μονάδες στην πρόθεση ψήφοι επί των εγκύρων προσδιόρισε η ALCO το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha. Στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ, με άνοδο 0,8 της μονάδας σε σχέση με την μέτρηση του Ιουνίου από την ίδια εταιρεία. Μεγαλύτερα κέρδη – 1,4 μονάδες – εμφανίζει η Ελληνική Λύση, που είναι καθαρά στην τρίτη θέση, καθώς η Πλεύση Ελευθερίας χάνει 2,4 μονάδες. Κέρδη καταγράφει και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η Φωνή Λογικής.

Η ΝΔ χάνει μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων – όπως μετρά η ALCO – και το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα παραμένει σταθερό στο 34%. Την ίδια στιγμή, το 36% δηλώνει ότι υπάρχει κάποιο κόμμα που τον εκφράζει σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 61% απαντά αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση, η ΝΔ διαθέτει τις μεγαλύτερες «εφεδρείες», καθώς ένας στους δύο αναποφάσιστους που φθάνουν πλέον το 19% του εκλογικού σώματος αυτοπροσδιορίζεται ως Κεντροδεξιός ή Κεντρώος. Αντίθετα, κεντροαριστερός ή αριστερός δηλώνει το 21%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το μεταναστευτικό είναι σε αυτή τη συγκυρία το ζήτημα που απασχολεί αρνητικά την κοινή γνώμη, καθώς το 71% χαρακτηρίζει ως αναποτελεσματική την κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα, το 54% δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την εμπλοκή και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το «κόμμα Τσίπρα»

Το 19% δηλώνει ότι έχει θετικά συναισθήματα για την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: Αυτά τα θετικά συναισθήματα φτάνουν στο 78% και στο 54% μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος Κασσελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, παραμένουν ψηλά – στο 50 – στους ψηφοφόρους της Πλεύσης Ελευθερίας και πέφτουν στο 21% στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.