Ακίνητα: Εξώσεις χωρίς δικαστήρια – Τι αλλάζει από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να πάρουν πίσω τα ακίνητά τους όταν λήγει μια μίσθωση. Η πολύμηνη και συχνά πολυετής αναμονή στα δικαστήρια θα αποτελεί παρελθόν: θα αρκεί η έκδοση μιας «Διαταγής Απόδοσης Μισθίου» μέσω ειδικά πιστοποιημένου δικηγόρου. Η διαδικασία θα είναι πιο γρήγορη, πιο οικονομική και με ξεκάθαρους κανόνες, ενώ οι ενοικιαστές δεν μένουν απροστάτευτοι.

Ποιοι ωφελούνται

Η ρύθμιση αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που, ενώ έχει λήξει η μίσθωση, δυσκολεύονται να ανακτήσουν το ακίνητό τους. Η ΠΟΜΙΔΑ μιλά για αποκατάσταση μιας διαχρονικής αδικίας, τονίζοντας πως το νέο πλαίσιο είναι κοινωνικά δίκαιο και μπορεί να βγάλει περισσότερα ακίνητα στην αγορά.

Τα βασικά σημεία της νέας διαδικασίας

Εξώδικο 3 μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη προς τον ενοικιαστή.

Αν δεν αποδοθεί το ακίνητο, μπορεί να ζητηθεί Διαταγή Απόδοσης από πιστοποιημένο δικηγόρο , όχι από τα δικαστήρια.

Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα ανακοπής και αίτησης παράτασης αν υπάρχει σοβαρός λόγος.

Η εκτέλεση γίνεται 2 μήνες μετά την κοινοποίηση, δίνοντας συνολικά τουλάχιστον 6 μήνες προθεσμία στον ενοικιαστή.

«Δεν πετιούνται στο δρόμο οι ενοικιαστές»

Κάποιες αντιδράσεις έκαναν λόγο για «εξώσεις σε 1-2 μήνες χωρίς δικαστική προστασία». Η ΠΟΜΙΔΑ το διαψεύδει κατηγορηματικά:

Υπάρχει υποχρεωτική τρίμηνη προειδοποίηση πριν από κάθε ενέργεια.

Μετά την έκδοση της διαταγής, δίνεται δίμηνη προθεσμία πριν την εκτέλεση.

Ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει επιπλέον παράταση με ένδικα μέσα, εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Συνολικά, ο ενοικιαστής έχει εξασφαλισμένο εξάμηνο χρόνου χωρίς καμία δική του δαπάνη.

Πώς θα εκδίδεται η διαταγή

Από πιστοποιημένους δικηγόρους που θα ορίζονται από ειδικό κατάλογο του Δικηγορικού Συλλόγου, όχι «γνωστούς» του ιδιοκτήτη.

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα.

Ο ορισμένος δικηγόρος θα έχει 10 ημέρες να ελέγξει τον φάκελο και να εκδώσει τη διαταγή.

Η εκτέλεση θα γίνεται μόνο μετά την πάροδο δύο μηνών από την κοινοποίηση.

Γιατί θεωρείται αναγκαία

Μέχρι σήμερα, αν ο ενοικιαστής αρνιόταν να αποχωρήσει, ο ιδιοκτήτης έπρεπε να κινηθεί δικαστικά , μια διαδικασία που μπορούσε να τραβήξει μήνες ή και χρόνια, με αναβολές, εφέσεις και υψηλά κόστη. Αντίθετα, ο ενοικιαστής μπορούσε να φύγει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ουσιαστικές συνέπειες. Η νέα ρύθμιση φέρνει ισορροπία στα δικαιώματα, εξασφαλίζοντας ότι η μίσθωση έχει και πραγματικό τέλος.

Τι κερδίζουν οι ιδιοκτήτες – Τι διασφαλίζεται για τους ενοικιαστές

Για τους ιδιοκτήτες

Λιγότερη ταλαιπωρία και κόστος.

Άμεση δυνατότητα αξιοποίησης του ακινήτου μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Για τους ενοικιαστές

Ελάχιστο εξάμηνο προθεσμία πριν την αποχώρηση.

Δικαίωμα ανακοπής και αίτησης παράτασης.

Καμία οικονομική επιβάρυνση για τη διαδικασία.

Αναμένεται «ανάσα» στην αγορά ακινήτων

Η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι το νέο πλαίσιο θα ενθαρρύνει πολλούς ιδιοκτήτες να διαθέσουν κλειστά ακίνητα προς ενοικίαση, γνωρίζοντας ότι μπορούν να τα ανακτήσουν εγκαίρως.

Μαζί με άλλα μέτρα (φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις ανακαινίσεων), η αλλαγή αυτή μπορεί να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών και να βοηθήσει και τους ενοικιαστές.