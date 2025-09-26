Αιώνιοι φοιτητές: Τον Δεκέμβριο αρχίζουν οι πρώτες διαγραφές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους λεγόμενους «αιώνιους φοιτητές», καθώς το υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται να αποστείλει εγκύκλιο στα πανεπιστήμια με σαφείς οδηγίες για το πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνονται οι διαγραφές.

Σύμφωνα με τον νόμο 5224/2025, οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 θα έχουν περιθώριο ενός επιπλέον έτους για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Όσοι δεν καταφέρουν να πάρουν πτυχίο εντός αυτού του χρονικού ορίου, θα διαγράφονται.

Για να λάβει κάποιος φοιτητής την παράταση, θα πρέπει μέχρι την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου να έχει συγκεντρώσει το 70% των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματος σπουδών του. Ενδεικτικά:

Σε τετραετή προγράμματα απαιτούνται 168 μονάδες από τις 240.

Σε πενταετή προγράμματα, όπως τα Πολυτεχνεία και οι Γεωπονικές, απαιτούνται 210 από τις 300.

Στα εξαετή, όπως οι Ιατρικές Σχολές, χρειάζονται 252 από τις 360.

Δυνατότητα ένστασης

Οι φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα έχουν δικαίωμα ένστασης. Το υπουργείο προβλέπει και ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα εμβόλιμης εξεταστικής. Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου εκκρεμεί η πρακτική άσκηση, η πτυχιακή ή η διπλωματική εργασία, δίνεται παράταση έως τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Έως το τέλος του 2025, τα πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο υπουργείο πλήρη στοιχεία για όλους τους «αιώνιους» φοιτητές. Όσοι δεν καλύπτονται από τις ευεργετικές διατάξεις και δεν λάβουν παράταση, θα διαγράφονται αυτόματα.

Η ρύθμιση αυτή, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, έρχεται να βάλει οριστικό τέλος στο φαινόμενο των φοιτητών που παραμένουν εγγεγραμμένοι για πολλά χρόνια χωρίς να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους.