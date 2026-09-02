ΕΟΠΥΥ: Αφαιρέθηκε η επιλογή «ακαθόριστο φύλο» από την πλατφόρμα μετά τις αντιδράσεις

Την αφαίρεση της επιλογής «ακαθόριστο φύλο» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατ’ οίκον διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνισή της στα στοιχεία προφίλ των ασφαλισμένων.

Στην πλατφόρμα εμφανίζονταν αρχικά οι επιλογές «άρρεν», «θήλυ», «άλλο» και «ακαθόριστο».

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση του Οργανισμού, το συγκεκριμένο πεδίο είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία που υλοποίησε την πλατφόρμα, στο πλαίσιο εφαρμογής του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 5218.

Ο ΕΟΠΥΥ υποστηρίζει ότι η σχετική επιλογή έχει ήδη τροποποιηθεί και πλέον προβλέπεται η επιλογή ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων, άρρεν και θήλυ

Το δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ

«Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου σε πλατφόρμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κάνουμε γνωστό το εξής: Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ΄ οίκον, είχε τεθεί, από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του πρότυπου ISO/IEC 5218 και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».

Αντιδράσεις

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την παρουσία των συγκεκριμένων επιλογών στην πλατφόρμα ως έκφραση της λεγόμενης «woke ατζέντας» και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή.

Στο θέμα παρενέβη μέσω σχετικής ανακοίνωσης και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για λάθος που προέκυψε από την υλοποίηση της πλατφόρμας και όχι για πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.