«A Geometry of Taste»: Η γαστρονομία συναντά την ελληνική φιλοξενία στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Η Fraport Greece, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά, μια ξεχωριστή γαστρονομική εκδήλωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Θέρμης, καθώς και την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση με τίτλο «A Geometry of Taste» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στον χώρο των αναχωρήσεων του αεροδρομίου. Περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γεύσεις της Θεσσαλονίκης μέσα από εμβληματικά τοπικά προϊόντα που αντιστοιχούν σε γεωμετρικά σχήματα, βιώνοντας μία γνήσια γευστική εμπειρία που αναδεικνύει την παράδοση και την ταυτότητα της πόλης.

Η επιλογή της γεωμετρίας ως θεματικού άξονα υπογραμμίζει την ελληνικότητα της έννοιας, καθώς με ρίζες στην αρχαία Ελλάδα αποτελεί διαχρονικό σύμβολο αρμονίας και τάξης. Με τον ίδιο τρόπο, η γαστρονομία της Θεσσαλονίκης εκφράζεται μέσα από σχήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα και τη μνήμη, μετατρέποντας τα τοπικά προϊόντα σε φορείς πολιτισμού και γεύσης. Η εκδήλωση «A Geometry of Taste» ανέδειξε πώς η παράδοση μπορεί να παρουσιαστεί με μία σύγχρονη και δημιουργική προσέγγιση, προσφέροντας στους επισκέπτες μια εμπειρία που ενώνει αυθεντικές γεύσεις με πολιτιστικά στοιχεία.

Η Fraport Greece, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επιδιώκει μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό που συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό και γαστρονομία. Παράλληλα, η δράση αυτή συνδέει τη γαστρονομία με την ελληνική φιλοξενία και την ανθρώπινη διάσταση πίσω από κάθε ταξιδιωτική εμπειρία, προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη ως μητροπολιτικό κέντρο και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» ως βασική πύλη σύνδεσης με την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ο κ. Γιώργος Βήλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γιορτάσαμε και φέτος, για τρίτη συνεχόμενη φορά, την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού μαζί με τους επισκέπτες της πόλης στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Με την πολύτιμη συνεργασία των τοπικών φορέων και των Αρχών, φιλοξενήσαμε στον χώρο του αεροδρομίου μια ξεχωριστή εκδήλωση όπου η τοπική γαστρονομία συνδυάστηκε με την ελληνική φιλοξενία. Ως Fraport Greece, θα συνεχίσουμε να είμαστε ενεργοί και παρόντες σε κάθε ευκαιρία ανάδειξης της μοναδικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.»