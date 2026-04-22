CAFE MELI
Europlan
ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 μέτρα Μητσοτάκη για ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοικιαστές

22 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/04/2026
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης μετά την ανακοίνωση του πρωτογενούς πλεονάσματος ανακοίνωσε με δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Τετάρτης. Το πακέτο αφορά οκτώ νέα μέτρα μέσω των οποίων η κυβέρνηση επιχειρεί να επιστρέψει το δημοσιονομικό πλεόνασμα στην κοινωνία, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

ΧΡΥΣΟΣ

Στο σκέλος της ενέργειας, παρατείνεται η επιδότηση στο diesel και για τον Μάιο, με ενίσχυση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ και αφορά τους κατόχους οχημάτων diesel. Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση 15% στα λιπάσματα, με πρόσθετο κόστος 23 εκατ. ευρώ και περίπου 250.000 αγρότες δικαιούχους.

Για τη στήριξη των νοικοκυριών, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου: από 20.000 σε 25.000 ευρώ και από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο. Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολο στους 1 εκατομμύριο.

SUNSTOP

Επιπλέον, προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ και περίπου 975.000 νοικοκυριά δικαιούχους.

Στους συνταξιούχους, η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με κόστος 198 εκατ. ευρώ και επιπλέον 420.000 δικαιούχους, φτάνοντας συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ιδιωτικό χρέος. Προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και ένταξη παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα, με συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 95,3 δισ. ευρώ.

Το πακέτο μέτρων αποσκοπεί στην άμβλυνση των οικονομικών πιέσεων και στη στήριξη ευρύτερων κοινωνικών ομάδων σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

odigos car driver

estiasi

Back to top button