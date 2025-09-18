CAFE MELI
700.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ

18/09/2025
Αυτοκίνητα
Περισσότερα από 700.000 αυτοκίνητα κυκλοφορούν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή και φέρνουν στην επιφάνεια το μέγεθος του κινδύνου για την οδική ασφάλεια.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική αν προστεθούν τα ανασφάλιστα οχήματα ή εκείνα των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Χιλιάδες τέτοια αυτοκίνητα κινούνται καθημερινά στο οδικό δίκτυο, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις νομιμότητας και με σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες (Μεταφορών, Οικονομικών, Ενέργειας) επιχειρούν να διασταυρώσουν στοιχεία, ώστε να εντοπίζονται οι παραβάσεις και να αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους κατόχους. Όσοι δεν συμμορφώνονται καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους. Ωστόσο, το πρόβλημα αποδεικνύεται εκτεταμένο: από παλαιά οχήματα άνω των 40 ετών που φαίνονται ενεργά, μέχρι αυτοκίνητα που εμφανίζονται ασφαλισμένα ενώ στην πραγματικότητα έχουν καταστραφεί.

Η κυβέρνηση εξετάζει τη δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλα τα Ι.Χ., ανεξάρτητα από το ποιο υπουργείο τα εποπτεύει, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα και καλύτερος έλεγχος. Στόχος είναι να περιοριστεί η ανομία και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.

