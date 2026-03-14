400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πτυχία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα

14 Μαρτίου 2026
Τη διαδικασία, με την οποία θα μπορέσουν περισσότεροι από 400.000 απόφοιτοι των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) να αποκτήσουν ισότιμα πτυχία με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων, καθορίζει ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση θα αφορά όσους αποφοίτησαν μετά το 2001, όταν με τον ν. 2916/2001 «ανωτατοποιήθηκαν» τα ΤΕΙ, και τα πτυχία των οποίων μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τίτλους σπουδών των ΑΕΙ.

Για το «κλείσιμο μίας εκκρεμότητας δεκαετιών» και την «αποκατάσταση μίας αδικίας» έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σχολιάζοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την στόχευση της εν λόγω πρωτοβουλίας.

Όπως επεσήμανε, δίνεται η δυνατότητα ισοτίμησης των πτυχίων των ΤΕΙ με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων, «μέσα από μια σαφή και διαφανή διαδικασία αξιολόγησης».

«Η διαδικασία βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS), το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και τυχόν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές συναφούς αντικειμένου», εξήγησε η υπουργός.

«Δίνουμε καθαρή λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα και διασφαλίζουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία της Ανώτατης Εκπαίδευσης», κατέληξε.

Τι θα περιλαμβάνει η ρύθμιση

Η ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας θα καθορίζει επακριβώς τη διαδικασία ισοτίμησης των πτυχιούχων ΤΕΙ από το 2001 και μετά με τα αντίστοιχα των τμημάτων των πανεπιστημίων που έχουν προκύψει από την κατάργηση των ΤΕΙ και την μετατροπή τους σε ΑΕΙ.

Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, η ρύθμιση προβλέπει μία διαδικασία, με ακαδημαϊκά εχέγγυα και θεσμικές ασφαλιστικές δικλείδες. Προϋπόθεση για την εφαρμογή της θα είναι η ολοκλήρωση της πιστοποίησης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του οικείου πανεπιστημιακού Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής από την ΕΘΑΑΕ, ώστε η αντιστοίχιση να εδράζεται σε πιστοποιημένα και ποιοτικά προγράμματα σπουδών.

Αναμένεται να υπάρξουν συγκεκριμένες κατηγορίες αποφοίτων, με βάση τη διάρκεια των σπουδών τους, το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS και το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών. Ανάλογα με την εκάστοτε κατηγορία, σε ορισμένες περιπτώσεις αναμένεται η αντιστοίχιση των πτυχίων να αναγνωρίζεται αυτόματα, ενώ σε άλλες θα καθορίζεται παρακολούθηση και εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η ρύθμιση θα θεσπίσει έναν «σαφή, ενιαίο και διαφανή τρόπο», με τον οποίο τα μπορέσουν τα πτυχία των πρώην ΤΕΙ να αντιστοιχηθούν με τα αντίστοιχα πτυχία των πανεπιστημίων που προέκυψαν από τη συγχώνευση ή την ενσωμάτωση των ιδρυμάτων αυτών στον νέο, υφιστάμενο ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη.

Επιπλέον, οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι με την πρωτοβουλία αυτή της Σ. Ζαχαράκη πρόκειται να καλυφθεί ένα θεσμικό κενό, το οποίο ιδιαίτερα μετά από τη μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, την οποία χαρακτήρισαν «πρόχειρη», όπως εκτίμησαν «δημιούργησε περισσότερα προβλήματα και αδικίες από όσα επιχείρησε να επιλύσει».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι από πλευράς υπουργείου Παιδείας, υπολογίζεται ότι η ρύθμιση θα αφορά έναν πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών, καθώς οι απόφοιτοι των πρώην ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα εκτιμάται ότι υπερβαίνουν συνολικά τις 400.000, ενώ το σχετικό αίτημα έχει υποστηριχθεί διαχρονικά και από δεκάδες φορείς.

Με πλητοφορίες από Πρώτο Θέμα
