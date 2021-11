Στέφανος Τσιτσιπάς | Ο Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πρότεινε για νέο Τζέιμς Μποντ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Παιδιά, πέρα από την πλάκα, ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα έπρεπε να είναι Έλληνας» είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Twitter στις 19 Οκτωβρίου.

Giannis Antetokounmpo has to be the next James Bond.

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 11, 2021