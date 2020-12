Το NETFLIX αποθεώνει τον Έλληνα γιατρό «πατέρα» ιατρικών ανακαλύψεων

Έναν πρωτοπόρο που θα αφήσει για πάντα την σφραγίδα του στην ιατρική, έναν Έλληνα γιατρό που σχεδόν όλες οι υποψήφιες μητέρες σε όλη την υφήλιο έχουν περάσει από την «εξέταση» του, φιλοξενεί το NETFLIX σε ένα καθηλωτικό και γεμάτο συναισθηματική φόρτιση ντοκιμαντέρ που σε ταξιδεύει στην μαγεία των ανακαλύψεων της σύγχρονης ιατρικής.

Ποιός είναι ο Ελληνοκύπριος γιατρός, Κύπρος Νικολαίδης που γεννήθηκε στην Πάφο, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και είναι ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας και της ενδοσκοπικής επέμβασης laser, χάρη στην οποία σώθηκαν χιλιάδες παιδιά και μητέρες.

Στις 9 Δεκεμβρίου έγινε η πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντέρ του NETFLIX με όνομα Surgeons Cuts. Η σειρά – ντοκιμαντέρ αποτελείται από τέσσερα επεισόδια και εστιάζει στην ζωή των χειρουργών. Οι θεατές του NETFLIX έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τέσσερις κορυφαίους χειρουργούς, οι οποίοι εκτελούν καινοτόμες χειρουργικές επεμβάσεις και που έχουν βάλει το λυθαράκι τους στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης.

Στο πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ, πρωταγωνιστής είναι ο Κύπρος Νικολαΐδης,ο γνωστός Καθηγητής Εμβρυϊκής Ιατρικής του King’s College Hospital. Ο Κύπρος Νικολαίδης είναι ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας, που εντοπίζει το σύνδρομο Down στην 12η εβδομάδα κύησης, και της ενδοσκοπικής επέμβασης laser, χάρη στην οποία σώθηκαν χιλιάδες παιδιά και μητέρες.

Χάρη στην αυχενική διαφάνεια, μια υπερηχογραφική εξέταση του εμβρύου, η Ιατρική μπορεί πλέον δώσει έγκυρες και έγκαιρα απαντήσεις στους νέους υποψήφιους γονείς όσον αφορά στην ανάπτυξη και την υγεία του εμβρύου. Η αυχενική διαφάνεια, η οποία θεωρήθηκε και ως «Η ανακάλυψη της περασμένης δεκαετίας» στον τομέα της Ιατρικής του εμβρύου, φαινομενικά δεν είναι παρά μια απλή υπερηχογραφική εξέταση που γίνεται κατά τη 11 η-12η εβδομάδα της κύησης.

O Κύπρος Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 9 Απριλίου 1953 στην Πάφο της Κύπρου και ακολούθησε σπουδές ιατρικής στο King’s College School of Medicine and Dentistry στο Λονδίνο. Στην συνέχεια, έγινε Διευθυντής στο Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, στην πρώτη μονάδα Εμβρυικής Ιατρικής του Ηνωμένου Βασιλείου και έπειτα, δημιούργησε ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμβρυικής ιατρικής με αποτέλεσμα το King’s College Hospital να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα Εμβρυικής Ιατρικής με χιλιάδες επισκέπτες-ιατρούς.

Το αφιέρωμα του Netflix στον Κύπρο Νικολαΐδη επικεντρώθηκε στην μέθοδο που ανέπτυξε με την ενδοσκοπική επέμβαση laser την οποία χρησιμοποιεί για να καυτηριάσει τα αιμοφόρα αγγεία που μοιράζονται μονοχοριακά δίδυμα κατά την κύηση. Σε 5 από τις 10.000 κυήσεις το ένα εκ των δύο εμβρύων αιματώνεται εις βάρος του άλλου (σύνδρομο της εμβρυοεμβρυϊκής μετάγγισης (TTTS). Τόσο το έμβυο που αιματώνεται περισσότερο όσο και αυτό που αιματώνεται λιγότερο κινδυνεύουν. Ο Δρ Νικολαίδης με την παρέμβαση του αποκαθιστά την ισορροπία και τα δύο παιδιά μπορούν να γεννηθούν υγιή χωρίς προβλήματα.

Ο Κύπριος είναι και «πατέρας» της ενδοσκοπικής απόφραξης της τραχείας, μία επέμβαση για την αντιμετώπιση της συγγενούς διαφραγματοκήλης, η οποία παρουσιάζεται στη 1 ανά 4000 κυήσεις. Όπως ανέφερε σε αφιέρωμα της η βρετανική εφημερίδα Guardian, πρόκειται για μία οπή στο διάφραγμα, (η μυϊκή μεμβράνη μεταξύ θώρα κα και κοιλιάς) μέσα από την οποία μπορούν να περάσουν όργανα (συκώτι, έντερο κ.λπ.) που θα πιέσουν τους πνεύμονες με κίνδυνο αυτοί να μην αναπτυχθούν κανονικά και το μωρό να μην μπορεί να αναπνεύσει κατά τον τοκετό. Ο Δρ Νικολαίδης περνάει ένα μικρό λαστιχένιο μπαλόνι μεσα από την μήτρα και στη συνέχεια από το στόμα του εμβρύου. Όταν το μπαλόνι φτάνει στην τραχεία, φουσκώνει και κλείνει την οπή. Το μπαλόνι αυτό, που εισάγεται μεταξύ 26ης και 28ης εβδομάδας της κύησης αφαιρείται την 35η. Αυτή η επέμβαση αυξάνει το ποσοστό επιβίωσης του παιδιού από το 15% στο 50%. Μετά την γέννηση απαιτείται επέμβαση ώστε να αποκατασταθεί οριστικά το πρόβλημα και να τοποθετηθούν τα εσωτερικά όργανα στη θέση τους.

Ο διακεκριμένος Κύπριος Καθηγητής Εμβρυϊκής Ιατρικής που εξελέγη πρόσφατα μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής στις ΗΠΑ, τον περασμένο Ιούλιο είχε διαγνωστεί με λευχαιμία.Ο Κύπρος έχει δυο παιδιά, τον Ηρόδοτο και τη Δέσποινα που μεγάλωσαν στην Αθήνα με τη μητέρα τους.