Ουίλιαμ και Χάρι | «Έσπασαν τον πάγο» μετά από 18 μήνες

Οι πρίγκιπες Χάρι και Ουίλιαμ, αν και οι σχέσεις τους είναι στον «πάγο» εδώ και 18 μήνες, ενώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης για να παραστούν στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της μητέρας τους πριγκίπισσας Νταϊάνα, στην επέτειο των 60 ετών από την γέννησή της.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο, με μόλις 15 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων ο αδελφός της πριγκίπισσας κόμης Σπένσερ και οι δύο αδελφές της, λαίδη Σάρα Μακκορκουντέιλ και λαίδη Τζέιν Φέλοους καθώς και ο γλύπτης που φιλοτέχνησε το έργο. Με την ηχηρή απουσία της βασίλισσας Ελισάβετ, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σκωτία, του πρίγκιπα Κάρολου και της Κέιτ Μίντλετον, ο βρετανικός Τύπος χαρακτήρισε την τελετή «οικογενειακή υπόθεση» των Σπένσερ.

Χάρι και Ουίλιαμ στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο πριν τα αποκαλυπτήρια ενώ μαζί απομάκρυναν το πράσινο ύφασμα για να αποκαλυφθεί το μπρούτζινο άγαλμα της αγαπημένης «πριγκίπισσας του λαού», που με τα χέρια της αγκαλιάζει δύο παιδιά, προφανώς, μια αναφορά στο ανθρωπιστικό έργο της Νταϊάνα με έμφαση στα παιδιά και στους νέους.

The statue of Diana, Princess of Wales in the Sunken Garden at Kensington Palace has been unveiled. pic.twitter.com/96wmD94NgE

