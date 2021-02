Οι πρωταγωνιστές του Battle of the Couples παίρνουν τις θέσεις τους

O Παναγιώτης Βασιλάκος έχει πάρει τη θέση του στην… Αρένα του Battle of the Couples. Θα παρουσιάζει τα αγωνίσματα που θα φέρουν στα άκρα τα ζευγάρια και θα πυροδοτήσουν εντάσεις μεταξύ τους. Θα είναι στο πλευρό τους, να τους εμψυχώνει στα δύσκολα και να τους επιβραβεύει όταν κερδίζουν.

Η Σάσα Σταμάτη έχει τη δική της αγαπημένη γωνιά στη βίλα του Battle of the Couples.Εκεί, θα πλησιάσει τα ζευγάρια, θα μάθει τα μυστικά τους, αλλά θα τους βάζει και τις πιο διασκεδαστικές δοκιμασίες, ενώ θα διοργανώνει και τα πιο φαντασμαγορικά, θεματικά πάρτι. Το Battle of the Couples έρχεται στον Alpha και ο Παναγιώτης και η Σάσα έχουν πάρει θέσεις!