Ο Μπόρις Τζόνσον παλεύει με την… ομπρέλα του!

«Μάχη» για να ελέγξει την ομπρέλα του έδωσε την Τετάρτη ο Μπόρις Τζόνσον στη διάρκεια μιας επίσημης εκδήλωσης, καθώς του αναποδογύριζε από τον αέρα, προκαλώντας, μάλιστα, γέλιο στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο.

Το περιστατικό συνέβη πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο οποίος καθόταν δίπλα στον Κάρολο, φάνηκε να δυσκολεύεται να ανοίξει μια ομπρέλα, την οποία προσέφερε έπειτα στην υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ.

Ο δυνατός αέρας, ωστόσο, αναποδογύρισε την ομπρέλα, με την εύθυμη στιγμή των τριών να κάνει τον γύρο των ΜΜΕ αλλά και των social media, όπου ο Τζόνσον είχε… την τιμητική του.

He’s just not good with umbrellas 😂 https://t.co/VovT74N9od

Courtesy @Telegraph : Boris Johnson struggled to control his umbrella whilst attending a memorial event alongside The Prince of Wales today.

pic.twitter.com/E7xtAkI0IG

— Shama Junejo (@ShamaJunejo) July 28, 2021