Ο ελληνικής καταγωγής Μίλο Γιαννόπουλος δίχασε την Αμερική – Δηλώνει «πρώην γκέι»

O γνωστός προβοκάτορας της Αμερικής ξαναχτυπά, λέγοντας τώρα πως είναι «πρώην γκέι» και σκοπεύει να υποβληθεί σε θεραπεία αλλαγής σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο 36χρονος βρετανός πολιτικός αναλυτής ακροδεξιών αποχρώσεων, τα λόγια και τα γραπτά του οποίου έχουν προκαλέσει συχνά αντιδράσεις, ανακοίνωσε πως «θέλει να βοηθηθεί με αυτό που τα μέσα ενημέρωσης αποκαλούν ‘‘θεραπεία μετατροπής’’ μέσα στην επόμενη δεκαετία».

Ο Γιαννόπουλος μίλησε στην ιστοσελίδα LifeSite και είπε πως δεν είναι πια ομοφυλόφιλος. Το 2017 είχε προκαλέσει σάλο όταν δήλωσε πως το σεξ ανάμεσα σε 13χρονους και μεγαλύτερης ηλικίας άντρες θα μπορούσε να «βοηθήσει αυτά τα νεότερα παιδιά να ανακαλύψουν ποιοι είναι».

Milo Yiannopoulos says he is ‘ex-gay,’ wants to rehabilitate ‘conversion therapy’ https://t.co/lldM7rg6UE pic.twitter.com/F1iOp6Ew8O

— New York Post (@nypost) March 11, 2021