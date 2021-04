Marvel | Κυκλοφόρησε το τρέιλερ με τον νέο Black Panther

Ο κλασσικός χαρακτήρας “Shang Chi” είναι μάστερ των πολεμικών τεχνών και μοντερνοποιείται για το κινηματογραφικό του ντεμπούτο

Η Marvel κυκλοφόρησε το πρώτο trailer για το “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings”, το υπερηρωικό blockbuster που αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2021. Ακολουθώντας τη «χρυσή συνταγή» του “Black Panther”, το στούντιο ετοιμάζει ακόμη ένα φιλμ βασισμένο σε μια εξωτική κουλτούρα, αυτή τη φορά εξερευνώντας τις πολεμικές τέχνες της Άπω Ανατολής.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Shang Chi είναι ένας νεαρός μάστερ του Κουνγκ Φου που ζει μια φυσιολογική ζωή σε μια αμερικάνικη μεγαλούπολη, ώσπου καλείται να έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του και τον σαρδόνιο πατέρα του. Το πρώτο τρέιλερ έχει ήδη πάνω από 11 εκατομμύρια κλικ, ενώ υπόσχεται καταιγιστική δράση και εντυπωσιακά κλωτσομπουνίδια – δεν δείχνει ωστόσο να απομακρύνεται από την πεπατημένη των ταινιών που φέρουν την υπογραφή της Marvel.

Ο Shang Chi, ή αλλιώς “Άρχων του Κουνγκ Φου” είναι ένας από τους κλασσικότερους cult χαρακτήρες της Μάρβελ, δημιουργημένος το 1973 από τους Jim Starlin και Steve Engelhart. Γεννημένος στην εποχή του Bruce Lee και του Karate Kid, ο Shang Chi ήταν αρχικά ένα παρατραβηγμένο ασιατικό στερεότυπο – και τώρα αναδημιουργείται, ελπίζοντας να αποτελέσει σύμβολο αντιπροσώπευσης για τις αμερικανικές ασιατικές μειονότητες.