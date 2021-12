«Last Christmas» | Ενας χωρισμός που έγινε ύμνος των Χριστουγέννων | +Video

Υπάρχουν τραγούδια για όλα τα γούστα, κλασικές μελωδίες για χαλάρωση στο στολισμένο σαλόνι, είτε νεότερα, για να λάμψετε στο χριστουγεννιάτικο πάρτι. Όλα δημιουργούν μια μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο πνεύμα των ημερών. Το «Last Christmas», το κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Wham! που ηχογραφήθηκε αρχικά το 1984, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και πολυπαιγμένα τραγούδια όλων των εποχών.

10 Δεκεμβρίου 1984 και οι εμπορικοί πρίγκιπες της ποπ κυκλοφορούν το κομμάτι «Τα Τελευταία Χριστούγεννα». Η επιτυχία του είναι δεδομένη και είναι το μοναδικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι που θα μείνει στην ιστορία για το δακρύβρεχτο βιντεοκλίπ του. Το κομμάτι έχει γράψει ο Τζορτζ Μάικλ, που εισπράττει και όλα τα δικαιώματα.

Το Last Christmas είναι τραγούδι από το αγγλικό ποπ ντουέτου Wham!. Κυκλοφόρησε από την Epic Records το Δεκέμβριο του 1984, σε διπλό A-side με το “Everything She Wants”. Γράφτηκε και παράχθηκε τον Τζορτζ Μάικλ και γράφτηκε από πολλούς καλλιτέχνες από την αρχική έκδοση.

Το τραγούδι έφτασε το νούμερο ένα στη Δανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία και το νούμερο δύο σε επτά χώρες, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Wham! δώρισαν όλα τα δικαιώματα για το λιμό της Αιθιοπίας.

Πρόκειται για ένα κομμάτι, που ενώ έκανε πάταγο σε πωλήσεις δεν έφτασε ποτέ στο Νο1 της Βρετανίας. Το τραγούδι ουσιαστικά μιλάει για έναν επίπονο χωρισμό και όχι για τη χαρά των Χριστουγέννων – των οποίων έχει γίνει μουσικό σήμα κατατεθέν, και περισσότερο απο ποτέ μελαγχολικό με τον θάνατό του την βραδιά των Χριστουγέννων.

Το τραγούδι γράφτηκε τον Αύγουστο του 1984 στο Advision Studios στο Λονδίνο της Αγγλίας. Ο Τζορτζ Μάικλ έγραψε, εκτέλεσε, παρήγαγε και έπαιζε κάθε μέσο στην πίστα. Χρησιμοποίησε τύμπανα Linn 9000, μηχανήματα Roland Juno-60 και καμπάνες έλκηθρων. Άρχισε να ηχογραφεί το τραγούδι το καλοκαίρι. Οι μόνοι άνθρωποι στο στούντιο ήταν ο μηχανικός Κρις Πόρτερ και δύο βοηθοί. Σύμφωνα με τον Πόρτερ, στιχουργικά “έχεις την ευτυχία του ρυθμικού κομματιού, αλλά ενάντια σε αυτό που έχεις τη θλίψη της απλήρωτης αγάπης”.